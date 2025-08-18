Depremde yıkılan Tutar Yapı Sitesi davasında, Çukurova Belediyesinde görev yapan 8 imar müdürü için soruşturma izni verildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Adana'nın Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki Tutar Yapı Sitesi'nin C blokunun yıkılması sonucu 63 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi de yaralandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, Tutar Yapı Sitesi'nin teknik uygulama sorumlusu ve inşaat mühendisi Cüneyt Akkaya, C blokun zemin katındaki dairede tadilat yaptırdıkları ileri sürülen sanıklar Bekir Baloğlu ve oğlu Osman Baloğlu hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

Başsavcılık, binanın yıkılmasıyla ilgili olarak kamu görevlileri hakkında soruşturma izni talep etti. Ancak Seyhan Kaymakamlığı, dönemin Seyhan Belediyesi imar müdürleri Alim Erdoğan ve Fatoş Sakarya için izin vermedi. Yapılan itiraz üzerine Adana Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi, bu kararı iptal ederek iki kamu görevlisi hakkında soruşturma izni vermişti.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılan suç duyurusu doğrultusunda başlatılan incelemede, binanın 1996 yılında ruhsatlı olarak inşa edildiği ancak 2010 yılında çatı katında izinsiz tadilatlar yapıldığı, buna karşın belediyenin hiçbir işlem yapmadığı belirlendi. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin (KTÜ) bilirkişi raporunda, çatı katındaki kaçak yapının binanın statiğini bozduğu ve asli kusur oluşturduğu ifade edildi.

İMAR MÜDÜRLERİNE "GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA" SORUŞTURMASI

Edinilen bilgilere göre, söz konusu ihmallerle ilgili olarak Çukurova Kaymakamlığı, dönemin ve mevcut Çukurova Belediyesi İmar ve Şehircilik Mürleri Pırıl Özel, Yasemin Arın Tetik, Ali Arslanlıoğlu, Suat Bayseçkin, Melih Temelli, Gizem Sevinir Özyılmaz, Hasan Uzun ve Ayşem Nevruz Boyraz hakkında "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla soruşturma izni verdi.

Öte yandan belediyenin eski İmar ve Şehircilik Müdürü Mehmet Demirhan ile eski Yapı Kontrol Müdürleri Tuba Aydın, Alper Kurt, Sunay Meydan, Süleyman Göfer ve Haydar Özkan hakkında soruşturma izni verilmedi.

Edinilen bilgiye göre, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ve müştekiler, 6 kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verilmemesine karşı itirazda bulundu.

"ZEMİN KATTAKİ TADİLATLAR İÇİN SORUŞTURMA İZNİ BEKLİYORUZ"

Tutar Yapı Sitesi'nde yakınlarını kaybeden müşteki avukatı Gülsüm Özdoğru, kararı ANKA Haber Ajansı'na şöyle değerlendirdi:

"6 Şubat depreminde yıkılan Tutar Yapı Sitesi C Blok için önce soruşturma izni, yapım aşamasında denetimi düzgün yapmayan 2 kamu görevlisi için Seyhan Kaymakamlığı tarafından reddedildi, itirazımız üzerine soruşturma izni Adana Bölge İdare Mahkemesi tarafından verildi. 22 Temmuz 2025 tarihinde bu defa Çukurova Kaymakamlığı tarafından çatı katında yapılan kaçak kat için 8 kamu görevlisine daha soruşturma izni verildi, 6 kamu görevlisi için yine reddedildi. Bu karara da reddedilen kişiler yönünden elbette itiraz ettik.

Ancak işin ilginç tarafı zemin katta yapılan yıkım boyutundaki tadilatlar için halihazırda soruşturma izni bekliyoruz. Depremin üzerinden 2,5 yıl geçmesine rağmen hala kamu görevlilerinin yargılanması için gerekli soruşturma izinleri birçok dosyada yok. Bu zemin kattaki tadilatlar ile ilgili işlemlerin neden sürekli aksadığını anlamlandıramıyoruz. 2,5 yıldan uzun bir süredir daha soruşturma dahi başlamadı ancak 15 yıllık zaman aşımı süresi işliyor."