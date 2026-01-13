Depremde yıkılan Yunus Kaya Apartmanı: İçişleri Bakanlığı, AKP'li belediye başkanları hakkında soruşturma izni vermedi

6 Şubat depremlerinde, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kurudere-1 Mahallesi'nde bulunan Yunus Kaya Apartmanı'nın yıkılması sonucu, 3 aylık bebeğin de arasında bulunduğu 67 kişi hayatını kaybetti, 19 kişi ise yaralandı.

İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı, binanın yıkılmasında ihmali bulunduğu iddia edilen Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır ile eski Nurdağı Belediye Başkanı Orhan Yılmaz, eski Belediye Başkan Vekili Ekrem Şentürk, Fen İşleri Müdür Vekili Arif Taşdoğan, eski Zabıta Amiri Ahmet Aslan, Harita Teknikeri Mehmet Çakmak ve Harita Teknisyeni Ahmet Akdelün hakkında, İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni talep etti.

YERLİKAYA, AKP'Lİ BAŞKANLAR İÇİN SORUŞTURMA İZNİ VERMEDİ

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre Bakan Yerlikaya, 2004–2014 yılları arasında iki dönem Nurdağı Belediye Başkanlığı yapan AKP'li Orhan Yılmaz, 2014–2019 dönemi ve mevcut AKP'li Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır ile eski Zabıta Amiri Ahmet Aslan hakkında soruşturma izni vermedi; diğer kamu görevlileri için ise soruşturma izni verdi.

Yerlikaya'nın imzasını taşıyan kararda, Yunus Kaya Apartmanı dosyasında yer alan Kasım 2023 tarihli bilirkişi raporuna atıf yapıldı.

Raporda, iddiaya konu bina için 13 Ağustos 2013 tarihli yapı ruhsatının Fen İşleri Müdür Vekili Arif Taşdoğan tarafından düzenlenerek onaylandığı, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun Geçici 16'ncı maddesi uyarınca yapıya ait herhangi bir yapı kayıt belgesinin bulunmadığı tespit edildi.

Binanın; 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun, 2007 yılında yayımlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik ve 2008 yılında yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği hükümlerine tabi olduğu belirtilirken, mimari projesi bulunmasına rağmen statik proje, zemin etüt raporu, yapı denetim hizmet sözleşmesi, şantiye şefi hizmet sözleşmesi ve iş yeri teslim tutanağı gibi zorunlu belgelerin mevcut olmadığı kaydedildi.

Bilirkişi raporunda, binanın yapı denetim hizmeti almadığı, bu durumun ilgili kanun ve yönetmeliklere aykırılık teşkil ettiği ifade edildi. Ayrıca proje aşamasında çatı katında yer alan 4 bağımsız bölümün, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 22 ve 30’uncu maddelerine aykırı şekilde ruhsatlandırıldığı, bu kapsamda 25 Mayıs 2015 tarihli yapı kullanma izin belgesinin düzenlendiği belirtildi.

4 İSME SORUŞTURMA İZNİ VERİLDİ

Bu tespitler doğrultusunda; yapı kullanma izin belgesini onaylayan eski Belediye Başkan Vekili Ekrem Şentürk, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesini düzenleyen ve onaylayan Fen İşleri Müdür Vekili Arif Taşdoğan, binayı mahallinde tetkik eden harita teknikeri Mehmet Çakmak ile harita teknisyeni Ahmet Akdelün hakkında, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun’un 6’ncı maddesi gereğince soruşturma izni verilmesine karar verildi.

"ÇATI KATINDA BULUNAN BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN RUHSATA AYKIRI OLMASINA İLİŞKİN BİR BİLDİRİM YAPILMADI"

Öte yandan, çatı katındaki bağımsız bölümlerin ruhsatlandırılması ve yapı kullanma izin belgesi verilmesi sürecinde zabıta biriminin sorumluluğu bulunmadığı gerekçesiyle eski Zabıta Amiri Ahmet Aslan hakkında soruşturma izni verilmedi.

Kararda ayrıca, dönemin belediye başkanlarının yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgelerinde imzalarının bulunmadığı, çatı katında bulunan aykırılıklara ilişkin kendilerine ilgili birimlerce herhangi bir bildirim yapılmadığı gerekçesiyle Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır ile eski Belediye Başkanı Orhan Yılmaz hakkında da soruşturma izni verilmediği belirtildi.

"O DÖNEM BURASI CHP'Lİ BİR BELEDİYE BAŞKANI TARAFINDAN YÖNETİLSEYDİ, AYNI DURUMDA BU SORUŞTURMA İZNİ VERİLİR MİYDİ?"

Yunus Kaya Apartmanı'nda kuzenini kaybeden ve CHP Şahinbey önceki dönem meclis üyesi Uğur Kalkan, süreci ANKA Haber Ajansı'na şöyle değerlendirdi:

"Nurdağı'nda AKP'li meclis üyesinin yaptığı binada, kuzenimin de içinde olduğu 67 kişi hayatını kaybetmişti. Zaman ilerledikçe birçok detay ortaya çıkmaya devam ediyor. Söz konusu binada dört adet bağımsız bölüm, kanunlara aykırı olarak 2015 yılında ruhsatlandırılarak yapı kullanma izin belgesi düzenleniyor. O dönem Nurdağı Belediye Başkanı olan ve şu anda da görevde bulunan Mehmet Yıldırır'dı. İçişleri Bakanı'nın izin verdiği kişiler arasında Nurdağı Belediye Başkanı yok, maalesef. Gerekçesi de çok 'muhteşem' bir gerekçe olmuş: İmzaları yokmuş, kimse de kendilerine bildirim yapmamış. Bundan dolayı sorumlulukları yokmuş.

Benim merak ettiğim şey şu: O dönem burası CHP'li bir belediye başkanı tarafından yönetilseydi, aynı durumda bu soruşturma izni verilir miydi, verilmez miydi? Bence mutlaka ama mutlaka verilirdi. Ne yaparlarsa yapsınlar; eksik ceza da verseler, bazılarını korusalar da biz adalet aramaya ve adalet için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu mücadelemiz, yetkili koltuklarında oturan ama hiçbir şey yapmayanlar adalet önünde gerekli cezaları alana kadar da sürecek."

NE OLMUŞTU?

67 kişinin yaşamını yitirdiği Yunus Kaya Apartmanı davasında, Nurdağı Belediyesi'nin eski AKP'li meclis üyesi ve müteahhit Yunus Kaya, savunmasında, "Heyetinizden vicdanınızın sesine kulak vermesini talep ediyorum, adaletinize sığınıyorum" diyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme, "iyi hal" indirimiyle 13 yıl 9 ay hapis cezası verdi. İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı, sanığın birden fazla deprem dosyasında yargılandığını, pişmanlık göstermediği ve kaçma girişimi bulunduğu gerekçesiyle "iyi hal" indiriminin kaldırılması talebiyle dosyayı istinafa taşıdı.