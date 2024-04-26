Depremde yurttaşa parayla çadır veren kurum şimdi de taşınmaz bağışlarını elden çıkarıyor: Kızılay yine satıyor

Yayınlanma: 26.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.04.2024 - 04:00

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yurttaş karda soğukta sokakta kalırken Kızılay, elindeki çadırları bedava dağıtmak yerine parayla sattı. Skandalın ortaya çıkmasıyla kurum başkanı koltuğunu kaybetti.

Deprem dönemi tepkilerin odağında olan Kızılay şimdi de bağış yoluyla kendisine emanet edilen 323 gayrimenkulü “ekonomik ömrünü doldurdukları” gerekçesiyle “dönüştürecek”.

Kızılay Taşınmaz Yönetimi Genel Müdürlüğü ve Ankara Üniversitesi Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı öğretim üyeleri, “Kızılay’a insani yardımlar için kaynak oluşturmak” gerekçesiyle proje başlattı.

İKİ PROJE OLACAK

Bu proje kapsamında 70-80 yıllık ekonomik ömrünü tamamlamış 178’i boş durumdaki 323 gayrimenkul için elektronik ortamda herkese açık ihale yapılacak.

Cumhuriyet’in Kızılay’dan aldığı bilgiye göre bazıları boş tarla, bazıları eski konut olan bu gayrimenkuller satılacak. Bu satıştan elde edilecek gelir ise iki proje için kullanılacak. İstanbul’un lüks semtlerinden Etiler’de Akmerkez’in karşısında Kızılay’a ait arsa üzerinde ticaret ve konut alanı projesi gerçekleştirilecek. Diğer proje ise Ankara Kızılay’da bulunan AVM’de olacak. Kızılay AVM’nin özellikle üst katlarında “yenileme ve onarım” yapılacak.

KİRAYA VERECEK

Kızılay, Etiler’deki projeye ise özel önem veriyor. Büyük bir proje olacak bu yatırım sayesinde kira getirisi yüksek mülklere sahip olunması amaçlanıyor. Çeşitli yerlerdeki eski hisseli taşınmazlar satılarak mülkiyetin tamamen Kızılay’a ait olacağı gayrimenkuller elde edilecek. Alınan bu kararla “bağışçıların emanetini koruma ilkesi çerçevesinde” daha fazla ihtiyaç sahibine yardım etme olanağına kavuşulacağı bildirildi. Dönüştürme kapsamındaki taşınmazların 76’sının hisseli, 247’sinin ise tam mülkiyet olduğu kaydedildi. İstanbul Etiler’deki projenin altı yılda, Ankara’daki alışveriş merkezinin ise üç yıl içinde kendisini amorti edecekleri ve Kızılay’a insani yardımlar için gelir getirmeye başlayacakları savunuldu.

