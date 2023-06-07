Depremde yüzlerce kişiye mezar olmuştu... Rönesans Rezidans'ın enkazı suyla doldu!

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremde yıkılan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği 12 katlı Rönesans Rezidans'ın kaldırılan enkazının zemini yağışlar ve su kaçakları nedeniyle suyla doldu.

İHA
Yayınlanma: 07.06.2023 - 10:29
Depremde yüzlerce kişiye mezar olmuştu... Rönesans Rezidans'ın enkazı suyla doldu!
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 il içinde en büyük yıkım Hatay'da yaşandı.

ENKAZI KALDIRILDI!

Antakya ilçesi Ekinci Mahallesi'nde 2013'te tamamlandıktan sonra daireleri "Cennetten bir köşe" sloganıyla satılan 250 daireden oluşan 12 katlı Rönesans Rezidans, depremde yıkıldı. Olduğu gibi yan tarafına yıkılan rezidansın enkazı altında kalan yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Kurtarma çalışmalarının ardından rezidansın enkazı kısa sürede kaldırıldı.

Yağışlar ve su kaçaklarıyla birlikte rezidansın otopark ile zemini suyla kaplandı. Rezidansın enkazının molozlarının arasında oyuncak, ayakkabı ve çok sayıda fotoğraf karelerinin yer aldığı görüldü. Bir vesikalık fotoğrafın da su üzerinde hareket etmesi kameralara yansıdı. Suyla kaplı enkaz drone ile de görüntülendi.


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