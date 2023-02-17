Depremden sonra Hatay: ‘Geç kalındı şu çocuklara’

Bölgeyi etkileyen büyük ikiz depremlerin ardından, stüdyodan sahaya giden arkadaşlarımız süreç boyunca Hatay, Antakya'da yaşanılanlara tanık oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 20:10
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Cumhuriyet360'tan Hadika Beliz Kavadar ve Aleyna Erdoğan; Antakya’da arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip etti. Bölgedeki halkın çaresizliğine tanık olan ekip arkadaşlarımız, yaşanılanları tüm çıplaklığıyla özetledi. 

Video: Hadika Beliz Kavadar


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