Depremden sonra Hatay: ‘Geç kalındı şu çocuklara’
Bölgeyi etkileyen büyük ikiz depremlerin ardından, stüdyodan sahaya giden arkadaşlarımız süreç boyunca Hatay, Antakya'da yaşanılanlara tanık oldu.
Cumhuriyet360'tan Hadika Beliz Kavadar ve Aleyna Erdoğan; Antakya’da arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip etti. Bölgedeki halkın çaresizliğine tanık olan ekip arkadaşlarımız, yaşanılanları tüm çıplaklığıyla özetledi.
Video: Hadika Beliz Kavadar
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