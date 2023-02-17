Depremden sonra Hatay: ‘Geç kalındı şu çocuklara’

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 20:10

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 20:35

Cumhuriyet360'tan Hadika Beliz Kavadar ve Aleyna Erdoğan; Antakya’da arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip etti. Bölgedeki halkın çaresizliğine tanık olan ekip arkadaşlarımız, yaşanılanları tüm çıplaklığıyla özetledi.

Video: Hadika Beliz Kavadar