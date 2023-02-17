Hatay Erzin’de deprem nedeniyle yarıklar oluştu, suların rengi değişti

Hatay’ın Erzin ilçesinde, depremler nedeniyle şifalı olarak bilinen suların debisinin yükseldiği, yerleşim yerindeki obruklarda biriken suyun renginin ise değiştiği gözlendi.

İHA
Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 19:51
Hatay Erzin’de deprem nedeniyle yarıklar oluştu, suların rengi değişti
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler Hatay'a büyük zarar verdi.

Şehir genelinde ve birçok ilçede çok sayıda bina çöktü.

Hiçbir yapının yıkılmadığı Erzin ilçesinde ise Gökgöl yerleşim yerinde bulunan obruklarda suyun rengi değişti, topraklarda yer yer yarıklar oluştu.

Başlamış Mahallesi'nde kükürtlü olarak akan, sağlık açısından önemli ve turizm geliri de bulunan suların debisinde de yükselmeler meydana geldiği gözlendi. 


Kahramanmaraş depremi hatay Erzin

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