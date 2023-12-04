Depremden sonra Mudanya Belediyesi tedbir amaçlı boşaltıldı

Bursa’da yaşanan depremin en çok etkilediği noktalardan Mudanya’da belediye binası tedbir amaçlı boşaltıldı.

İHA
Yayınlanma: 04.12.2023 - 15:03
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Gemlik Körfezi’de AFAD’ın verilerine göre 5.1 büyüklüğünde 10.42’de deprem meydana geldi.

Deprem sonrası Mudanya Belediyesi’nde çatlak oluştuğu ihbarı üzerine, bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

Bursa’da sabah saatlerinde meydana gelen merkez üssü Mudanya ilçesi Gemlik Körfezi olan 5.1 büyüklüğündeki deprem sonrası Mudanya Belediye binasında çatlak oluştu. Bina tedbir amaçlı boşaltılırken, çalışanların bir kısmı izinli sayıldı.

Binadaki tespit çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.


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