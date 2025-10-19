Depremden sonra yaşamaya başladığı mağaradan çıkartılıyor!

Kahramanmaraş merkezli depremde en çok hasara uğrayan Hatay'da, binlerce bina yerle bir olurken yaklaşık 25 bin insan hayatını kaybetti.

Deprem öncesinde Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde yaşayan 55 yaşındaki Ali Bozoğlan da depreme evinde yakalanmıştı. Evli ve 3 çocuk babası olan Bozoğlan'ın depremde yaşadığı ev hasar alarak yerle bir oldu.

Depremden sonra insanlardan uzakta yaşamak isteyen Bozoğlan, şehir dışında yaşayan ailesinden uzakta 2,5 yıl önce Samandağ ilçesi Yaylıca Mahallesi sınırlarında keşfettiği mağaraya yerleşti.

Depremden bu yana mağarada yaşamını sürdüren Bozoğlan'a Hatay Valiliği konteyner tahsis etmişti. Konteynerinde soğuk kış günlerini atlatan Bozoğlan, yaz aylarındaysa mağarasında günlerini geçirdi.

Depremden sonra yaşamaya başladığı mağarasını boşaltması için Samandağ Belediyesi zabıta ekipleri tarafından kendisine evrak tebliğ edilen Bozoğlan, mağaraya bir daha gelmemek üzere boşaltarak Hatay Valiliği tarafından verilen konteynerde yaşamını sürdürecek.

"ÇADIRA İZİN VERMEDİLER"

Zabıta ekipleri tarafından kendisine evrak tebliğ edildiğini ve mağarayı boşaltma kararı aldığını ifade eden Ali Bozoğlan, "Depremden sonra birkaç yerde kaldım. Birkaç değişik yüzler gördüğümden çadırda kalmak istedim. Birkaç yere çadırı koymak istedim ama izin vermediler. İzin vermeyince ben de mağaraya yerleştim, 2,5 yıldır mağarada yaşıyorum. Buraya geldiğimde eşyaları dizdim, yemekler yaptım. Çamaşırlarımı yıkıyorum. Suyumu dışarıdan taşıyarak mağaraya getiriyorum. Banyoyu burada dışarıda yapıyorum. Hatay Valimiz sağ olsunlar benimle ilgilendiler. Bana güzel bir konteyner tahsis ettiler. Konteynerimdeki eşyaları da döşediler. Devletimizi ve Sayın Valimiz Mustafa Masatlı'yı da Allah muvaffak etsin. Zabıta müdürlüğünden böyle bir kağıt geldi, zabıta ekipleri gelip burada keşif yaptılar. Bu eşyaları taşımak için bana yardımcı olacaklarını söylediler. Benim buradaki eşyaları taşınmaya imkanım yok, Allah'ın izniyle mağarayı boşaltacağız" dedi.