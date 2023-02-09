Depreme dayanıklı denilen binaların yarısı 2001’den sonra inşa edildi

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 11:36

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 13:18

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde ‘depreme dayanıklı’ denilerek satılan milyonluk yeni binalar yurttaşların üzerine çöktü. Şimdiye kadar açıklanan verilere göre, binlerce yurttaş yaşamını yitirirken 6 bin 444 bina deprem nedeniyle yıkıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), son olarak 2022 yılının aralık ayında 2021'e ait verileri paylaştı. Buna göre; depremden etkilenen 10 ilin 8'inde binaların en az yarısı 2001'den sonra üretildi ancak buna rağmen hasar çok büyük. Bu tablo müteahitlerin yaptığı binaların denetlenmediğini ortaya koydu.

REZİDANS KÂĞIT GİBİ ÇÖKTÜ

Hatay Antakya İnönü Bulvarı’nda Antis Yapı tarafından 2010 yılında inşa edilen, 12 katlı 249 konut kâğıt gibi katlanıp yıkıldı. Enkaz altında kalan yüzlerce kişi ise halen kurtarılmayı bekliyor. Depremde yurttaşların üzerine çöken Rönesans Rezidans'ta dairelerin yaklaşık 1.5 milyon ile 3 milyon TL arasında satıldığı ortaya çıktı. Rönesans Rezidans'ın temel atma törenine eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin katılmıştı. Rönesans Rezidans’ın temellerinin ilk olarak 1983 yılında mimar Mehmet Yaşar Coşkun tarafından atıldığı, 1990 yılında inşaat mühendisi Hüseyin Yalçın Coşkun’un katılımıyla yapıldığı ortaya çıktı

"DEPREME DAYANIKLI" DEMİŞTİ

Adana’nın Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde 14 katlı Hasan Alpargün Apartmanı da yıkılan binalar arasında yer alıyor. Yaklaşık 50 yurttaşın yaşamını yitirdiği binanın müteahhit firması Alpargün İnşaat’ın sahibi Hasan Can Alpargün’ün 7 yıl önce verdiği bir röportaj ortaya çıktı. Alpargün, bir televizyon kanalında verdiği röportajda aile şirketi olduklarını aktarırken yapılan binaları da şu sözlerle anlattı: “Projelerde her şeyden önce dikkat ettiğimiz şey güvenilirlik ve depreme dayanıklılık.”

ALTIN MAKASLA AÇILDI

Çok sayıda binanın yıkıldığı Antakya ilçesinde AKP’li Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz’ın da katıldığı ‘Güçlü Bahçe City’ adlı konut sitesi, depremde yerle bir oldu. Hatay’da birçok inşaat projesine imza atan Ser-Al İnşaat firmasının sahibi Servet Altaş, sitenin açılışında yerel ajanslara konuşmuştu. Altaş’ın konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Güçlü Bahçe City projesini memleketimize istihdam kazandırmak için yapıyı bu aşamaya getirdik. Katılım ve açılışını bugün yaptık. Guinness Rekorlar Kitabı'na kazandırmak için kendi ölçümlerimizle yaptığımız 320 santimetre olan altın makasımızı yaptık. Başvurumuzu da yaptık. Projemizi de şehrimize kazandırdığımız için mutluyuz” ifadeleri yer aldı. 2 milyon 900 bin TL’ye satışa çıkarılan lüks dairenin ilanı daha sonra kaldırıldı.

8 BLOKLU SİTENIN TAMAMI YIKILDI

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta kent merkezindeki 8 bloklu Ebrar Sitesi de yerle bir oldu. Zemin artı 10 katlı binalarda en az 320 dairenin bulunduğu öğrenildi. Ebrar Sitesi’nin 1999 depreminden sonra yapıldığı kaydedilirken, 10 katlı binaların her katında 4 dairenin yer aldığı ve en az 320 dairenin bulunduğu belirtildi. Tevfik Tepebaşı adlı bir müteahhit tarafından yapılan ve depremde yıkılan binalarda çok sayıda yurttaş enkaz altında kaldı. Söz konusu konutlarda yer alan evlerin satıldığı bir internet sitesinde ise konut fiyatları 1 milyon TL ile 1 milyon 450 TL arasında değişiyor. Satışa sunulan dairelerin açıklamasında yer alan “Bakımlı bir dairedir” ifadeleri ise dikkat çekti.

HABER: GÖKHAN KAM-CENGİZ KARAGÖZ