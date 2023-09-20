Depreme karşı ‘Güçlendirilecek’ dediler, 4 yıldır bir çivi dahi çakılmadı: TRT binası satılıyor mu?

Yayınlanma: 20.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 20.09.2023 - 04:00

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun (TRT) İstanbul Beşiktaş’taki Ulus mahallesinde bulunan binası 2019 yılında depreme dayanıksız olduğu iddiasıyla boşaltılmıştı. Söz konusu binanın restore edileceği ifade edilmiş ve burada çalışanlar başka binalara yerleştirilmişti. Ancak aradan dört yıl geçmiş olmasına karşın söz konusu binanın restorasyonuna başlanmadığı öğrenildi. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) bağlı Haber-Sen 5 No’lu Şube Başkanı Deniz Salman, konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuştu. Tartışmaların odağındaki binanın satılmak istendiğine yönelik iddialar olduğunu ifade eden Salman, “TRT’nin bu binası 2019’da boşaltılmaya başlandı.

"ENDİŞE VERİCİ"

2020’den itibaren boş. Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle güçlendirme yapılacağı söylenmişti ancak bugüne kadar bir çivi dahi çakılmış değil” dedi. Salman, “Söz konusu bina boşaltılırken Ulus yerleşkesindeki başka binalara ve Ayazağa’daki yeni bir binaya taşındı. Geçtiğimiz haftalarda da Ulus yerleşkesindeki TRT’nin tüm yerli yayın yapan kadrolu çalışanları Nurol Plaza’ya taşındı. Artık bu yerleşkede kadrolu eski TRT çalışanı kalmadı” ifadelerini kullandı. Salman, söz konusu binanın satılacağı iddialarının ise “endişe verici” olduğunu söyledi.

YAPILAŞMAYA AÇILDI

Şu an TRT yayınlarının bir kısmını Ayazağa semtindeki Katarlılara ait Bein Connect stüdyolarında yapılıyor. Ancak kiralamanın ayrıntıları bilinmiyor. Ayrıca binaların boşaltılmasıyla eş zamanlı olarak Çekmeköy’deki askeri bir alan imar değişikliğiyle yapılaşmaya açıldı. Alanda TRT’ye de yer ayrıldı. Söz konusu durum da ilgili binaların satılacağı iddiasını güçlendirdi.