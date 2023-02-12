Depremin 150. saatinde mucize: 64 yaşındaki kadın enkazdan sağ çıkarıldı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremin 150. saatinde, Hatay'ın Defne ilçesinde enkaz altında kalan 64 yaşındaki Müzeyyen Öfkeli'ye sağ olarak ulaşıldı.

AA
Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 11:13
Depremin 150. saatinde mucize: 64 yaşındaki kadın enkazdan sağ çıkarıldı
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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin 7. gününde de Hatay'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Defne ilçesine bağlı Armutlu semtinde, depremde yıkılan Öfkeli Apartmanı'nın enkazında çalışma yapan AFAD, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) ve çok sayıda sivil toplum kuruluşuna bağlı arama kurtarma ekipleri, göçük altında bir kişinin sağ olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine hemen kurtarma çalışması başlatan ekipler, depremin 150. saatinde 64 yaşındaki Müzeyyen Öfkeli'yi, enkaz altından sağ çıkardı.

Öfkeli, ekiplerin taşıdığı sedyeyle ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.


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