Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan enkaz altında kurtarılmayı bekleyen kişi sayısını açıkladı

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 09:09

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 09:26

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta 9 saat arayla meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem ağır yıkıma yol açtı. Depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar devam ederken arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sosyal medyan hesabından dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Sosyal meyda hesabı Twitter'dan paylaşımlarda bulunan Ercan, göçük altında kurtarılmayı bekleyenlerin sayısını 74 bin olarak açıkladı. Ercan paylaşımında, "Son yaşam umudu, toplam nüfus 13,5 milyon, göçen yapı 7 bin, konut sayısı 56 bin, konut başına düşen kişi 3,375. Göçük altında kalan 189 bin kişi, yaralı kurtulan 80 bin, göçük altında kalan 109 bin, ölü olarak çıkan 25 bin, bugün için göçük altında kurtulmayı bekleyen 74 bin kişi" dedi.

EN AZ 2-3 YIL

Deprem bilimci Prof. Dr. Ercan, bir başka paylaşımında ise uyarılarda bulundu. "Deprem bölgesinde büyüklüğü en çok M6,9 olan artçı depremler en az 2-3 yıl olacaktır.Yıkılmayan yapıların bir çoğu, eşik dengede yüksek çekincelidir. Uzmanlarca incelenmeden içeriye girilmemelidir. Geçici olarak girerseniz,başınıza baret takın,elinize düdük ile pet şişe alınız" ifadelerini kullandı.