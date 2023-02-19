Depremin 248. saatinde kurtarılan Aleyna'dan sevindirici haber

Kahramanmaraş’taki depremin ardından enkazdan 248 saat sonra kurtarılan Aleyna Ölmez’ın sağlık durumuna ilişkin hastaneden yeni bir açıklama geldi. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tanıl Kendirli, Aleyna'nın durumuna ilişkin, "Kan tetkiklerini sürekli kontrol ediyoruz. Şu an için onda da bir sıkıntı görünmüyor. Bu doğrultuda kısa sürede kendisini yoğun bakımdan çıkarmayı planlıyoruz" dedi.

DHA
Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 17:37
Depremin 248. saatinde kurtarılan Aleyna'dan sevindirici haber
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Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan Kayabaşı Mahallesi'ndeki Atabey Apartmanı'nın enkazından 248'inci saatte arama-kurtarma ekiplerince çıkarılan Aleyna Ölmez'in tedavisi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde sürüyor. Başhekim Prof. Dr. Tanıl Kendirli, Ölmez'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

"YOĞUNBAKIMDAN ÇIKARMAYI PLANLIYORUZ"

Prof. Dr. Kendirli, Aleyna Ölmez'in genel durumunun iyi olduğunu belirterek, "Dünden daha da iyi noktaya geldiğini söyleyebilirim. Ağızdan beslenmeye cuma günü başlamıştı. Halen de beslenmesine aynı şekilde devam ediyoruz. Kan tetkiklerini sürekli kontrol ediyoruz. Şu an için onda da bir sıkıntı görünmüyor. Bu doğrultuda kısa sürede kendisini yoğun bakımdan çıkarmayı planlıyoruz" dedi. 


Kahramanmaraş depremi Aleyna Ölmez enkaz depremzede

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