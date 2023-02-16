Son Dakika: 257. saatte bir mucize kurtuluş daha
Son dakika gelişmesi... Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremin ardından bir binanın enkazı altında kalan kadın, depremin 257. saatinde yaralı çıkarıldı.
Ebrar Sitesi enkazında çalışma yürüten ekipler, bir kişinin canlı olduğunu tespit etti. Yoğun bir çalışmanın ardından ekipler 29 yaşındaki Neslihan Kılıç'ı kurtardı.
"KARDEŞİM KURTULDU"
Depremin 257. saatinde enkazdan çıkarılan Kılınç, ambulansla Kahramanmaraş Sütçü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye gelen Kılınç'ın ağabeyi Yusuf Yalçınöz, "Allah'a şükür kardeşim kurtuldu. Bilinci yerinde diyorlar, henüz görmedik. İnşallah Allah'ım herkese böyle mutlu an yaşatsın" dedi.
Baba Cuma Yalçınöz ise "Allah'ım dualarımı geri çevirmedi. Yarım saat önce kızımın çantası, yarım saat sonra da kendisi çıktı. Din kardeşlerimin hepsinin kurtulmasını istiyorum. Eşi uzman çavuştu, Suriye'den yeni gelmişti" diye konuştu.
HASTANEDEN AÇIKLAMA
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Doktora Öğretim Üyesi Muhammed Semih Gedik, Kılınç’ın genel durumunun iyi olduğunu ve sıvı desteği verilerek diyaliz tedavisine başlayacaklarını söyledi.
Hastanın konuşabildiğini ve yakınlarını sorduğunu ifade eden Muhammed Semih Gedik, şunları kaydetti:
“Hastamız depremin 257’inci saatinde enkaz altından çıkarıldı. Ambulansla bize geldikten sonra ilk müdahalesini yaptık. Soğuk bir ortamda kaldığı için ısı tedavisiyle başladık. Kendisinin acil diyaliz endikasyonu var. Bunun için hastamızı yoğun bakıma alarak diyalize alacağız.
Takip ve tedavisi devam ederken Ankara Şehir Hastanesine sevk etme durumumuz var. Bu duruma ilerleyen saatlerde karar vereceğiz. Kendisinin genel durumu iyi, acil ameliyatlık bir durumu yok. Gerekli müdahaleleri yapıldı. Kendisi adını söylüyor, ailesini sordu ve bilinci açık.”
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