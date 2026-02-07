Depremin 3. yıldönümünde Hatay'da sel felaketi: Yurttaşlar mahsur kaldı

Yayladağı ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış, Kurtuluş Mahallesi’ndeki Yusuf Önal Camisi’nin bulunduğu cadde ve sokaklarda sele neden oldu.

Kısa sürede yükselen sel suları nedeniyle göle dönen bölgede araçlarının içinde mahsur kalan bazı yurttaşlar, belediye ekipleri tarafından iş makineleriyle kurtarıldı.

TOPRAK KAYMASI MEYDANA GELDİ

Çamaltı Mahallesi’nde ise sel nedeniyle tek katlı evleri su basarken, bazı noktalarda toprak kayması meydana geldi.

Ayrıca aynı mahallede bir ağılı su bastı, çok sayıda hayvan sel sularına kapıldı.

Bölgede ekiplerin çalışması devam ediyor.