Depremin 3. yıldönümünde Hatay'da sel felaketi: Yurttaşlar mahsur kaldı

7.02.2026 20:11:00
DHA
6 Şubat depremlerinin 3. yıldönümünde Hatay'ın Yayladağı ilçesinde şiddetli sağanak sele neden oldu. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar suyla dolarken, bazı yurttaşlar araçlarının içinde mahsur kaldı.

Yayladağı ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış, Kurtuluş Mahallesi’ndeki Yusuf Önal Camisi’nin bulunduğu cadde ve sokaklarda sele neden oldu.

Kısa sürede yükselen sel suları nedeniyle göle dönen bölgede araçlarının içinde mahsur kalan bazı yurttaşlar, belediye ekipleri tarafından iş makineleriyle kurtarıldı.

TOPRAK KAYMASI MEYDANA GELDİ

Çamaltı Mahallesi’nde ise sel nedeniyle tek katlı evleri su basarken, bazı noktalarda toprak kayması meydana geldi.

Ayrıca aynı mahallede bir ağılı su bastı, çok sayıda hayvan sel sularına kapıldı.

Bölgede ekiplerin çalışması devam ediyor. 

