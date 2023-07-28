Depremin unutulan gerçeği: Kimsesiz kalan çocuklar nerede?

Yayınlanma: 28.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 28.07.2023 - 03:00

Deprem bölgesindeki pek çok sorun gibi refakatsiz çocuklar sorunu da gündemdeki yerini kaybetti. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’a deprem bölgesindeki refakatsiz çocukların akıbetini sordu.

(Aylin Nazlıaka)

Nazlıaka şu ifadeleri kaydetti: “Dönemin bakanı Derya Yanık’ın tutarsız ifadelerine dikkati çeken açıklamalar yaptım. Yanık, depremden iki gün sonra ‘Refakatsiz bir çocuk vakası yok’ dedi. Sonraki günlerde ailesine teslim edilen, takipte olunan, bakanlık kurumunda olan çocuk sayıları açıklanmaya başlandı. Bu süreçte birçok skandal yaşandı. Adıyaman’da cemaate ait bir köyde 1100 depremzede çocuğun olduğu gerçeği ortaya çıktı. Yanık, önce inkâr etti, sonra çocukların aileleri ile gitmiş olmasının suç teşkil etmediğini savundu.”

Ellerindeki güncel verileri de paylaşan Nazlıaka, “CHP Kayıp Komisyonu’na ulaşan son verilere göre, 98 kişi halen kayıp. Kaybolan 47 kişi 18 yaş altında, 47 kişiden 41’i ise 15 yaş altında” dedi.

‘GÜNDEME ALMADI’

Yeni Bakan Göktaş’ın deprem bölgesindeki refakatsiz çocuklara ilişkin hiç açıklama yapmadığına vurgu yapan Nazlıaka, “20 Temmuz’da Bakan Göktaş Malatya’da Afet Bölgesi Eğitim Destek Programı İşbirliği Protokolü programına katıldı. Kayıp çocuklarla ilgili bilgi vermesi gerekirken bu gerçeği yok saydı” diyerek tepki gösterdi.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği’nden avukat Hediye Gökçe Baykal da depremde kaybolan çocukların tarikatlara teslim edildiği ile ilgili derneğe pek çok ihbar geldiğini söyledi. Baykal şu ifadeleri kullandı:

“Bakanlıktan çocukların akıbetine ilişkin çelişkili açıklamalar geldi. Çocukların devlet himayesinde olması gerekirken din eğitimi veren ‘cemaatlere’ kendi iradesi dışında verilmesi hukuken mümkün değildir. İktidarın ve iktidar ortaklarının sahip oldukları kadın erkek eşitsizliğine dayanan gerici zihniyetin devlet eliyle kurumsallaştırılması ile karşı karşıyayız. Depremde refakatsiz kalan çocukların cemaatlere yerleştirilmesine de devlet ve yargı eliyle göz yumulması da bunun bir göstergesi.”

BAKANA SORULAR

CHP’li Nazlıaka, Bakan Göktaş’a şu soruları yöneltti: