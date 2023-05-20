Depremin üzerinden 3 aydan fazla geçti, Hataylılar sorunları Cumhuriyet'e anlattı: 100 gündür su yok

Yayınlanma: 20.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 20.05.2023 - 08:21

Depremzedelerden edindiğimiz bilgilere göre ise son zamanlarda bölgede böcek ve sinek sorunu da ortaya çıktı. Hâlâ birçok bölgede ise ana şebekelerde su bulunmuyor. Hatay’da yaşayan depremzedelerle yaşadıkları su sorununu konuştuk.

‘HASTALIKLAR ARTTI’

Hatay’da bulunan ve depremzede olan Mor Dayanışma üyesi Selver Büyükkeleş, kendi imkânlarıyla bölgede temiz su depoları kurduklarını belirtti. Büyükkeleş, “İçme suyu için bağışlarla depolar kurduk fakat insanlar evlerindeki çeşme sularını bakteriden dolayı kullanamıyorlar. Son zamanlarda sulardaki bakteri nedeniyle ishal sorunu olduğunu da duyduk. Koordinasyon merkezlerinde duş ve çamaşır için alanlarımız var fakat yine de toplu bir çözüm olmadığı için sorun devam ediyor” dedi.

Büyükkeleş böcek sorununa dair ise şu ifadeleri kullandı: “İnsanlar kükürt koyarak böcek sorununu çözmeye çalışıyorlar fakat sıcaklıkların artmasıyla sorun devam ediyor.”

‘İLAÇLAMA YAPILMIYOR’

Hatay’ın Defne ilçesinin Akdeniz Mahallesi’nde çadırda kalan depremzede Damla Sungur, su sorunlarının devam ettiğini ve mahalle muhtarı haricinde yetkili kimsenin yardımcı olmadığını belirtti. Sungur, “Muhtarımızın çabalarıyla su sorununu çözmeye çalışıyoruz. Sıcaklıkların artmasıyla sinek ve böcek sorunu da ortaya çıktı. İlaçlama yapılmıyor onu da kendi imkânlarımızla çözmeye çalışıyoruz. Çok zor durumdayız. Devletten hiçbir yardım gelmiyor. Dışarıda yaşadığımız için hijyen çok önemli fakat ana şebekede su olmadığı için zorlanıyoruz” diye konuştu.

‘YARDIM GELMİYOR’

Yine Akdeniz Mahallesi’nde yaşayan depremzede Özcan Sabun ise belediyeden hiçbir yardım gelmediğini vurgulayarak, “Sinek, haşere büyük bir sorun. Evim az hasarlı olduğu için evde kalıyorum fakat ana şebekede su olmadığı için elimdeki su bittikten sonra evde kalamıyorum. Su ve elektrik verildikten sonra mahallemiz daha da toparlanabilir fakat bizimle ilgilenmiyorlar. Muhtar Murat Sertel’in çabaları olmasa susuzluktan ölürdük. Hatay’ı, toprağımızı bırakıp gidemiyoruz. Depremin 4. ayına girdiğimiz halde hâlâ belediyeden hiçbir yardım yok” ifadelerini kullandı.