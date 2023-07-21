Depremin üzerinden 6 ay geçti: Yardım yok, proje çok!

Yayınlanma: 21.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 21.07.2023 - 03:00

Depremden etkilenen 11 ilde, depremin ertesi günü 7 Şubat’tan bu yana 199 proje için ÇED süreci başlatıldı. Daha önce süreci başlatılanların da içinde bulunduğu 250 projeye ise ya ÇED olumlu ya da ÇED gerekli değildir kararı verildi. Bunların içerisinde maden, kıyı dolgusu, turizm ve konut projeleri yer alıyor. Şimdiye kadar süreç başlatılan 33 maden projesi varken 39 tanesine de ÇED gerekli değildir kararı verildi.

Hatay’daki deniz dolgusu üzerine yapılan parkın çökmesi sonucu şehir sular altında kalmıştı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, şehirde neredeyse 500 bin metrekarelik dolgu projesi yapıldığını söylemişti. Cumhuriyet, depremin üzerinden geçen birkaç ayın ardından iki farklı deniz dolgusuna daha “ÇED gerekli değildir” kararı verildiğini gündeme getirmişti.

OTELLER DİKEY MİMARI

İktidar her fırsatta yatay mimari çağrısı yapsa da bakanlık dikey mimariyle yapılacak projelere onay vermeye devam ediyor. Şanlıurfa’da depremden önce planlanan 11 katlı otel projesine “ÇED gerekli değil” kararı verilirken 24 katlı otel için de süreç başlatıldı. Gaziantep’te onay alınması durumunda 18 katlı otel yapılacak.

