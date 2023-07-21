Depremin üzerinden 6 ay geçti: Yardım yok, proje çok!
6 Şubat’ta yaşanan yıkıcı depremlerin üzerinden 6 ay geçmesine karşın bölgedeki sorunlar azalmıyor. Depremde evleri yıkılan yurttaşlar ilk gün çadır bulamazken şimdi de temel ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Buna karşın AKP iktidarı yurttaşların yardımına koşmak yerine bölgede yapılması planlanan projelere bir bir onay veriyor.
Depremden etkilenen 11 ilde, depremin ertesi günü 7 Şubat’tan bu yana 199 proje için ÇED süreci başlatıldı. Daha önce süreci başlatılanların da içinde bulunduğu 250 projeye ise ya ÇED olumlu ya da ÇED gerekli değildir kararı verildi. Bunların içerisinde maden, kıyı dolgusu, turizm ve konut projeleri yer alıyor. Şimdiye kadar süreç başlatılan 33 maden projesi varken 39 tanesine de ÇED gerekli değildir kararı verildi.
Hatay’daki deniz dolgusu üzerine yapılan parkın çökmesi sonucu şehir sular altında kalmıştı. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, şehirde neredeyse 500 bin metrekarelik dolgu projesi yapıldığını söylemişti. Cumhuriyet, depremin üzerinden geçen birkaç ayın ardından iki farklı deniz dolgusuna daha “ÇED gerekli değildir” kararı verildiğini gündeme getirmişti.
OTELLER DİKEY MİMARI
İktidar her fırsatta yatay
mimari çağrısı yapsa da bakanlık
dikey mimariyle yapılacak
projelere onay vermeye devam
ediyor. Şanlıurfa’da depremden
önce planlanan 11 katlı otel
projesine “ÇED gerekli değil”
kararı verilirken 24 katlı otel için
de süreç başlatıldı. Gaziantep’te
onay alınması durumunda 18
katlı otel yapılacak.
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