Cem Adrian'dan yeni şarkı: Geliri depremzedeler için kullanılacak

Yayınlanma: 25 Mart 2023 - 09:56

Güncelleme: 25 Mart 2023 - 09:59

Şarkıcı Cem Adrian ve kamança sanatçısı Mark Eliyahu depremden etkilenen insanlar anısına şarkı yaptı.

Adrian, geliri depremden etkilenenler için kullanılacak özel şarkısı 'Hüküm'ü, Umuttan Çocuklar Derneği'nin YouTube hesabında yayınladı.

Sanatçıların sosyal medya hesaplarından duyurusunu yaptığı şarkıya, hayranları tarafından teşekkür mesajları atıldı.

"SÖZ VERİYORUM"

Cem Adrian, Instagram hesabında yayınladığı mesajda, "İçimden gelen her şeyi üzerine yazdım. Şarkıyı Mark'a gönderip içinde onun da olmasını istediğimi söyledim. Sanki bunu bu halka borçluyduk, bizi hep bağrına basan o insanlara. Bu şarkıyı yazmaya, çalmaya, söylemeye. Yaralı, kalbi kırık, acılı halkım. Sizi ne unutacağız, ne de unutturacağız. Sonsuza dek, söz veriyorum" ifadelerini kullandı.

Mark Eliyahu ise yayınladığı mesajda acı ve kederin çok büyük olduğunu kaydederek, afetzedelerin yaşadıklarını kalbinin derinliklerinde hissettiğini belirtti.

Bir teselli olmak adına bu parçaya destek verdiğini aktararak, "Şarkının You Tube'daki izlenme ve diğer tüm mecralardaki dinlenme gelirlerinin tamamı sonsuza dek depremzedeler için kullanılacak" mesajını paylaştı.