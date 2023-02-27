Depremin yıktığı Defne ve Samandağ'da yaşayan yurttaşlar isyan etti: 'Topraklarımızı terk etmek istemiyoruz’

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 04:00

Cumhuriyet, Samandağ ve Defne sokaklarını dolaştı. Yıkımın yaşandığı iki kentte depremin üzerinden geçen 20 günün ardından yurttaşlara neler yaşadıklarını sordu.

HÂLÂ SU VE ELEKTRİK YOK

Samandağ depremden olumsuz etkilenen yerlerin başında geliyor. Yolların deprem nedeniyle hasar gördüğü dikkat çekiyor. Öte yandan anayolların bazıları da yıkılan evlerin enkazları nedeniyle kullanıma kapalı durumda. Kentin bazı yerlerinde hâlâ elektrik ve su yok. Samandağ Atatürk mahallesinde konuştuğumuz yurttaşlar geç kalınmışlığa tepkili.

(Yurttaşlar seralarda kurdukları naylon çadırda barınmaya çalışıyor.)

‘DUŞ ALAMADIK’

Sebahattin C. şu ana kadar AFAD ve Kızılay’dan yardım görmediklerini aktardı. Halkın dayanışması sayesinde bazı ihtiyaçlarını giderebildiklerini aktaran Sebahattin C., “En büyük sorunumuz susuzluk. 20 gündür duş alamıyoruz. Bulaşıklarımız yıkanacak duruyor. Bizim evimiz depremde çok hasar görmemişti. Ancak yan binanın bizim evimizin üzerine devrilmesi temele zarar verdi. O evin enkazını kaldırmaya gelen görevliler çalışırken benim evime de hasar verdiler” dedi.

(Sebahattin C.)

‘SÜREÇ YAVAŞ İLERLİYOR’

Samandağ’da hâlâ en büyük ihtiyaçların başında çadır, gıda malzemeleri, kıyafet gibi şeyler geliyor. Kıbrıs Girne Amerikan Üniversitesi öğrencisi Nisa C. ise elektik ve su olmağına dikkat çekti. Sürecin yavaş ilerlediğini aktaran Nisa C., “Burada yurttaşlar kendi imkânlarıyla enkazdan çıktı” dedi.

‘YAŞAM ÇOK PAHALI’

Kurdukları çadırlarda 35 kişi kaldıklarını kaydeden Turgay Miçoğulları da “Ne yapacağımızı gerçekten bilmiyoruz. Yaşam çok pahalı. Kendi kendimize yetebileceğimizi düşünmüyoruz. Devlet desteği olmadan bunun altından kalkamayız” dedi.

(Yusuf Kabaali)

‘TOPRAĞIMIZI TERK ETMEK İSTEMİYORUZ’

Defne’de ise hâlâ çadır ihtiyacı yoğun bir biçimde sürüyor. Yurttaşlar seralardan yaptıkları derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor. Değirmenyolu mahallesi sakinleri 2 bini aşkın nüfusu olan bir yere 13 AFAD çadırı kurulmasına tepki gösterdi. Yurttaşların kendi imkânlarıyla çadır bulmaya çalıştığını belirten Yusuf Kabaali, “Biz halkın dayanışmasını gördük. Buralara destek geç geldi. Mahallede hâlâ çadırı olmayanlar var. Ayrıca bina hasar tespitlerinin etkin bir biçimde yapıldığını düşünmüyoruz” dedi.

(Edip Kabaali)

‘YEM BULAMIYORUZ’

Edip Kabaali ise “Hayvanlarımıza yem bulamıyoruz. 20 günde 4 çuval yem geldi. Yemi yarı yarıya kıstık. Yetiştiremiyoruz. Ürettiklerimizi satacak bir yer de kalmadı” dedi. Topraklarını terk etmek istemediklerini belirten yurttaşlar, destek çağrısında bulundu.