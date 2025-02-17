Depremlerde 76 kişiye mezar oldu... Ebrar Sitesi davası: Tutuklama kararı verilen sanık yakalanamadı, kırmızı bülten talebi reddedildi
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 76 kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar Sitesi K Blok davasında 7 sanığın yargılanmasına devam edildi. Müşteki Tuğçe Demir, önceki duruşmada tutuklama kararı verilen sanık Ahmet Doğan'ın yakalanamadığını belirterek, kırmızı bülten talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanık Ahmet Doğan hakkında istenen kırmızı bülten talebini reddetti.
Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ebrar Sitesi'nin 22 blokundan 18'i yıkıldı.
Enkaz yığınına dönen binalarda bin 480 kişi yaşamını yitirdi. Ebrar Sitesi'nin davaları ayrı ayrı görülüyor. 76 kişinin yaşamını yitirdiği K blokun duruşması bugün Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Depremde yakınlarını kaybedenler, tutuksuz sanıklardan Hüseyin Nar ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Diğer tutuksuz sanıklardan Atilla Öz, Lütfi Timurbanga, Nebi Koska, önceki duruşmada tutuklama kararı verilen sanık Ahmet Doğan ile firari sanık Mustafa Timurbanga ise duruşmaya katılmadı.
Tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı savunmasında, Ebrar Sitesi K Blok'a ilişkin hiçbir görev ve sorumluluğunun olmadığını, inşaatın belediyeden alınan imar çapına ve devletin hazırladığı deprem yönetmeliğine uygun yapıldığını iddia etti.
Tepebaşı, hastalıkları nedeniyle cezaevi şartlarına dayanamadığını ileri sürerek beraat talebinde bulundu.
TUTUKLAMA KARARI VERİLEN SANIK YAKALANAMADI
Müşteki Tuğçe Demir, önceki duruşmada tutuklama kararı verilen sanık Ahmet Doğan'ın yakalanamadığını belirterek, kırmızı bülten talebinde bulundu.
Geçen günlerde Ebrar Sitesi için kura çekimi yapıldığını hatırlatan Demir, "Burada mağdur olan ailelere ev çıkmazken Tevfik Tepebaşı ve Ahmet Doğan'a hak sahipliğinden dolayı ev çıktı. Bu kişilerin mallarına tedbir konulması gerekmekte. Kendisi dışarıda olduğu için mal varlığını elden çıkarttığını duyuyoruz" diye konuştu.
DURUŞMA 26 MART'A ERTELENDİ
Mahkeme heyeti, müştekilerin sanık Ahmet Doğan hakkında talep edilen kırmızı bülten talebini reddetti. Heyet, tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı'nın tutukluluk halinin devamına, sanık Ahmet Doğan'a tutuklanmak üzere çıkarılan yakalama kararının devamına, diğer sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 26 Mart'a erteledi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Tayfun Demirören hakkında tahliye kararı
- Ankara'da korkutan deprem!
- Yönter'den 'Allah razı olsun' mesajı
- Saray'dan 'ihanet' çıkışı
- Gece dönercisine kurşun yağdırdı
- Güney Afrika'da vurularak öldürüldü
- İki belediyeye daha hazırlık yapılıyor!
- İmamoğlu'na ikinci hapis ve siyasi yasak talebi!
- Devlet Bahçeli'den flaş 'TÜSİAD' çıkışı
- Tanju Özcan'dan anket çıkışı: 'İçim daralıyor...'