Son Dakika... Depremde 96 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi davasında karar: Müteahhite 17 yıl 6 ay hapis cezası!
Son dakika gelişmesi... Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 96 kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar Sitesi Güvenç Apartmanı'nın karar duruşmasında, tutuksuz yargılanan müteahhit Ahmet Kara'ya 17 yıl 6 ay hapis cezası verildi
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 96 kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar Sitesi Güvenç Apartmanı'nın karar duruşmasında, tutuksuz yargılanan müteahhit Ahmet Kara'ya 17 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
AYRINTILAR GELİYOR...
Etiketler: #Ebrar Sitesi #Kahramanmaraş depremi
En Çok Okunan Haberler
-
- Yeni Ortadoğu projesi eşbaşkanı
- İBB, Bilal Erdoğan dönemindeki taşınmazları geri aldı
- Erdoğan'dan flaş 'Suriyeliler' açıklaması
- Rus basını yazdı: Esad ailesini Rusya'da neler bekliyor?
- Esad'a ikinci darbe
- WhatsApp, Instagram ve Facebook'ta erişim sorunu!
- Polis müdürlerine gözaltı: 'Cevheri Güven' ayrıntısı
- ‘Yumurtacı müdire’ soruşturması
- O ülke Suriye büyükelçiliğini açıyor!
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a sert çıkış!