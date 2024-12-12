Son Dakika... Depremde 96 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi davasında karar: Müteahhite 17 yıl 6 ay hapis cezası!

Son dakika gelişmesi... Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 96 kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar Sitesi Güvenç Apartmanı'nın karar duruşmasında, tutuksuz yargılanan müteahhit Ahmet Kara'ya 17 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Son Dakika... Depremde 96 kişiye mezar olan Ebrar Sitesi davasında karar: Müteahhite 17 yıl 6 ay hapis cezası!
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ANKA
Yayınlanma: 12.12.2024 - 14:37

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 96 kişinin yaşamını yitirdiği Ebrar Sitesi Güvenç Apartmanı'nın karar duruşmasında, tutuksuz yargılanan müteahhit Ahmet Kara'ya 17 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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Etiketler: #Ebrar Sitesi #Kahramanmaraş depremi

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