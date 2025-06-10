Depremlerin ardı arkası kesilmedi... Naci Görür'den korkutan 'Kütahya' uyarısı: 'Bölge geriliyor!'

Kütahya'nın Simav ilçesinde Richter ölçeğine göre 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre; saat 13.15'te merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

DERİNLİĞİ 7.71 KİLOMETRE

Zeminden 7.71 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Simav'ın yanı sıra çevre ilçelerden hafif şekilde hissedildi.

İlk belirlemelere göre herhangi bir mal kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

NACİ GÖRÜR'DEN "KÜTAHYA" UYARISI

Günlerdir hareket halinde olan Kütahya için, Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den kritik bir uyarı geldi.

Harita ile X hesabından bir paylaşım yapan Görür, "Bir süredir Karakoca, Yemişli ve Eğriler civarında 4’lük depremler oluyor. Bugün de Eğriler-Simav’da 4,3 deprem. Depremler Naşa Fay Zonunda veya onunla KB-GD yönünde birleşen bir fay üzerinde. Bölge K-G yönünde geriliyor. Deprem dirençli yerleşim alanları talebimiz olmalıdır" ifadelerini kullandı.