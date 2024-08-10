Depremzede aile 18 aydır biri 1 diğeri 4 yaşındaki iki çocukla barakada yaşam savaşı veriyor

Yayınlanma: 10.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 10.08.2024 - 04:00

Hatay Samandağ İnönü Mahallesi’nde yaşayan G.H., kocası ve iki çocuğu depreme kiracı oldukları evlerinde yakalandı.

Çökmeye başlayan binadan merdiven boşluğu sayesinde kurtulan aile, kalacak yer sorunu olduğu için akrabalarının Sutaşı Mahallesi’nde bulunan evinin bahçesine kurduğu çadırda 18 aydır yaşama tutunmaya çalışıyor.

Cumhuriyet’e konuşan depremzede anne G.H., “Deprem olduğunda doğum yapalı 10 gün olmuştu. Kaldığımız yer depremin ilk saniyelerinde çökmeye başladı. Biri şu an 1 yaşında diğeri 4 yaşında olan iki küçük çocukla aylardır barınma sorunumuzu çözmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Konteyner kentlerde başta uyuz olmak üzere birçok hastalık çok yaygın olduğu için çekindiklerini belirten G.H., “Her anlamda çok zor durumdayız. Tek göz bir konteynere de razıyım. Kira desteği de kesildi. Maddi açıdan zordayız. Gıda ve hijyen malzemesi ile vantilatöre de ihtiyacımız var. Artık dayanamıyorum, iyi insanların olduğunu biliyorum. Lütfen birileri sesimizi duysun” çağrısında bulundu.