Depremzede aileyi Mersin’e götüren taksi kaza yaptı: 2 kişi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş’ta yaşanan iki büyük depremde evleri hasar gören aynı aileden 4 kişinin Mersin'e gitmek için bindikleri taksi kaza yaptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 11:07
Depremzede aileyi Mersin’e götüren taksi kaza yaptı: 2 kişi hayatını kaybetti
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Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri hasar gören aynı aileden 4 kişi, B.T.’nın sürücülüğünü yaptığı taksi ile Mersin’e doğru giderken, Adana-Tarsus mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak takla attı. Kaza anında yoldan da çıkan araç çamlık alanda ağaçlara çarparak durdu. 

Bölgedeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, emniyet ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü B.T. (57) ile yolculardan İrfan Taşan (53) ve Hasan Taşan (74) yaralandı. Araç içerisinde bulunan Fatma Taşan (82) ile İbrahim Taşan (97) ise olay yerinde yaşamını yitirdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye arama kurtarma ekipleri tarafından araçtan çıkartılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.


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