Hadise, Hatay'da depremzede çocuklarla bir araya geldi
Ünlü şarkıcı Hadise, UNICEF ile birlikte Hatay Orhanlı'ya giderek depremzede çocuklarla bir araya geldi.
Şarkıcı Hadise, çocuk hakları savunucusu olduğu UNICEF ile Hatay’a gitti.
Orhanlı’daki Çocuk Dostu Alanı’ndaki çadır sınıflarda derslere katılan şarkıcı, yardım malzemeleri dağıtarak çocuklarla oyunlar oynadı.
Hollanda ve Belçika’da düzenlenen bağış kampanyalarına da katılan Hadise, Hatay'daki fotoğraflarını Instagram hesabından yayınladı.
UNICEF Türkiye de Hadise'nin Hatay'da çocuklarla buluşmasını resmi hesaplarından paylaştı.
Resmi İlanlar
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