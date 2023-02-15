Depremzede hekimler çağrıda bulundu: Arama-kurtarma faaliyetleri devam etmeli

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 18:08

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 18:09

Kahramanmaraş merkezli, 10 ilde yıkıma neden olan depremlerin üzerinden 10 gün geçti.

Depremin 10. gününde arama-kurtarma çalışmalarının sona erdirileceği iddiaları üzerine Hatay’da bir grup depremzede hekim, bugün Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi Acil Polikliniği önünde açıklama yaptı.

"BİR CANLIYI BİLE ÖLÜME TERK ETMEMELİYİZ"

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Sahada dolaştığımız zaman da çalışmaların inanılmaz derecede yavaşladığını ve bazı yerlerde sonlandırıldığını görüyoruz. Tıp hekimleri olarak, 9’uncu günde enkazdan kurtarılan ve muayenede hayati fonksiyonlarının çok az etkilendiğini gördüğümüz insanlarla karşılaştık. En ağır depremzede, enkaz altında bulunan depremzedelerdir. Bir çocuğun, bir insanın hayatı, dünyanın tüm varlıklarından önemlidir. Hâlâ kurtarılmayı bekleyen insanlar var. Tüm tıp bilgimizle söylüyoruz ki deprem sonrası 4’üncü haftaya kadar yaşam üçgeninde hayat fonksiyonları devam edebilir. Arama-kurtarma faaliyetleri devam ettirilmeli. Bir insanı, bir canlıyı bile ölüme terk etmemeliyiz.”