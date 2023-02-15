'Deprem öldürmez' diyen Ali İhsan Göker'e bir soruşturma daha açıldı

Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 17:16

Güncelleme: 15 Şubat 2023 - 17:55

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali İhsan Göker, Kahramanmaraş merkezli 10 şehirde yıkıma neden olan 2 büyük depremin ardından sosyal medya hesabından, 'Deprem veya binalar öldürmez, Allah öldürür. O da eceli geleni. Depremde ölenler aynı anda Mars'ta bile olsalar yine öleceklerdi. Ölüm mekana değil zamana bağlıdır' paylaşımında bulundu.

Tepki çeken paylaşımın ardından Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nce Prof. Dr. Göker hakkında idari soruşturma başlatıldı.

BAŞSAVCILIK DA SORUŞTURMA AÇTI

Göker'in paylaşımları nedeniyle üniversite yönetiminin ardından Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı.

Başsavcılığın, Göker hakkındaki soruşturmayı ‘halkı yanlış yönlendirme, bilgilendirme, halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlamasıyla yürüttüğü belirtildi.