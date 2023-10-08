Yayınlanma: 08.10.2023 - 11:36

Güncelleme: 08.10.2023 - 11:36

Deprem bölgesinde, Yerinde Dönüşüm Kampanyası'nda hibe ve kredi miktarları artırıldı. Peki, Depremzede kredi ve hibe desteği başvurusu nasıl yapılır? Depremzede kredi ve hibe desteği ne kadar?

DEPREMZEDE KREDİ VE HİBE DESTEĞİ NE KADAR OLDU?

Gerçek veya tüzel kişi maliklere hibe ve yapım kredisi desteği kapsamında; konut için 750 bin TL, ahırı bulunan konut için 1 milyon TL, işyeri için 400 bin TL'ye kadar kredi desteği sağlanacak. Hibe yardımı ise, nakdi olarak konut için 750 bin TL, işyeri için 400 bin TL'ye kadar yapılacak. Aktarılan kararda, kredinin yüzde 10'u peşin ödenmesi kararlaştırılırken, İnşaatını plan ve projeye, fen, sanat kuralları ile imar mevzuatına uygun yapmayanların hibe ve kredisiyle birlikte durdurulan inşaatını düzeltmesi için 30 gün süre verilecek. Krediler, iki yıl ödemesiz olmak üzere toplam azami on yıl vadeli ve faizsiz olarak kullandırılacak. Bir hak sahibine sadece bir konut ve bir işyeri için hibe verilebilecek.

DEPREMZEDE HİBE VE KREDİ DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kredi verilirken hak sahiplerinin gelir ve kredi puanı durumlarına bakılmayacağına işaret edilen kararda, hibe veya kredi almak isteyen hak sahiplerinin, yapım ruhsatının alındığı tarihten itibaren en geç 1 yıl içerisinde Bakanlıkça belirlenecek bilgi ve belgelerle e-Devlet üzerinden veya doğrudan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüklerine başvuruda bulunmaları gerekiyor.