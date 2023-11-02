AFAD depremzedelerin elektriğinden sonra suyunu da kesti

İzmir’de 6 Şubat depremi mağdurlarının da yaşam mücadelesi verdiği Bayraklı Geçici Konaklama Merkezi'nin elektriğinin ardından suyu da kesildi. AFAD yetkilerinin su vanalarını kapattığı sırada yurttaşlar, “Ne yapalım, nereye gidelim?” diye isyan etti.

Yusuf Körükmez
Yayınlanma: 02.11.2023 - 16:06
AFAD depremzedelerin elektriğinden sonra suyunu da kesti
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İzmir depremi sonrası Bayraklı’ya kurulan Geçici Konaklama Merkezi'nde yaşayan depremzedeler valilik baskısıyla çıkarılmaya çalışılıyor. Kapatılacağı açıklanan kentin 15 gün önce elektriğini kesen AFAD, 6 Şubat depremleri mağdurlarının da bulunduğu kentte yaşam mücadelesi veren depremzedelerin bu kez suyunu kapattı. Yaklaşık 30 ailenin yaşadığı kentte yaşan yurttaşlar AFAD ekibine “Biz burada susuz nasıl yaşayacağız?” diye isyan etti.

Suların kesildiği esnada görüntü alan depremzedeler AFAD ekibine tepki gösterdi. Ekipler “Tespit yapıyoruz” diye yanıt verse de yurttaşlar “15 gündür elektriksiz neler yaşıyoruz, kesmeyin lütfen. Bu çocuklara yazık değil mi? Ne yapalım, nereye gidelim?” ifadelerini kullandı.


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