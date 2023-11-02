AFAD depremzedelerin elektriğinden sonra suyunu da kesti
İzmir’de 6 Şubat depremi mağdurlarının da yaşam mücadelesi verdiği Bayraklı Geçici Konaklama Merkezi'nin elektriğinin ardından suyu da kesildi. AFAD yetkilerinin su vanalarını kapattığı sırada yurttaşlar, “Ne yapalım, nereye gidelim?” diye isyan etti.
İzmir depremi sonrası Bayraklı’ya kurulan Geçici Konaklama Merkezi'nde yaşayan depremzedeler valilik baskısıyla çıkarılmaya çalışılıyor. Kapatılacağı açıklanan kentin 15 gün önce elektriğini kesen AFAD, 6 Şubat depremleri mağdurlarının da bulunduğu kentte yaşam mücadelesi veren depremzedelerin bu kez suyunu kapattı. Yaklaşık 30 ailenin yaşadığı kentte yaşan yurttaşlar AFAD ekibine “Biz burada susuz nasıl yaşayacağız?” diye isyan etti.
Suların kesildiği esnada görüntü alan depremzedeler AFAD ekibine tepki gösterdi. Ekipler “Tespit yapıyoruz” diye yanıt verse de yurttaşlar “15 gündür elektriksiz neler yaşıyoruz, kesmeyin lütfen. Bu çocuklara yazık değil mi? Ne yapalım, nereye gidelim?” ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kurultayda verilecek İmamoğlu kararı
- Hüda Kaya hakkında yeni gelişme!
- Gazeteciler hakkında karar
- 'Kendisinden çok...'
- Sigaraya kasım zammı
- Hizbullahçı öğretmen dönemi!
- İYİ Parti'de kritik istifa!
- Fed faiz kararını açıkladı
- Salonda dikkat çeken pankart!
- Önce serbest bırakıp sonra ağırlaştırılmış müebbet...