Depremzede seçmenlere hakarete gözaltı
Sosyal medyada depremzede seçmenlere yönelik küfür ve ağır hakaret içeren sözler söyleyen bir şüpheli hakkında resen soruşturma başlatıldı. Şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanlığı ve 28.Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne ilişkin 15 Mayıs'ta deprem bölgesinde seçime katılan ve oy veren depremzede seçmenlere yönelik Tiktok'ta "@alibabaxxl" rumuzlu hesap üzerinden ağır hakaret, küfür, saldırı, tahrik ve provokasyon içeren bir video tespit edilmesi üzerine harekete geçti.
Şüpheliye yönelik "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlatıldı.
GÖZALTI VE YAKALAMA TALİMATI VERİLDİ
Soruşturma çerçevesinde, şüphelinin gözaltına alınması yönünde talimat verildi. Ayrıca şüphelinin yurtdışında bulunma ihtimaline karşı hakkında yakalama kararı da çıkarıldı.
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