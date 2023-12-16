Depremzede yurttaşın barınma açmazı: Çadırdan çıkamıyorlar

Yayınlanma: 16.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 16.12.2023 - 03:00

Depremin üzerinden 10 ay geçmesine karşın barınma sorunu çözülebilmiş değil. Bölgede ekonomik şartların bir türlü iyileşmemesi de yurttaşları başka seçeneklere mahkûm ediyor. Kira desteğiyle geçinen birçok depremzede, bu nedenle çadırda ya da barakada yaşamak zorunda.

Depremin büyük yıkım yarattığı Hatay’da yurttaşlar, başta barınma sorunu olmak üzere birçok konuda daha yaşanılır çözümler bekliyor. Kanun gereği depremde evlerini yitiren yurttaşlar ev sahibi ise 5000 TL, kiracı ise 3000 TL kira desteği alıyor. Depremzedeler bu destekten ancak konteyner talebi bulunmamaları durumunda faydalanabiliyorlar. Özellikle Antakya’da neredeyse hiç ev bulunmamasından kaynaklı yüksek kira fiyatlarından ötürü, verilen destek kira ücretlerini karşılamak açısından oldukça yetersiz.

KONTEYNER HAKKI YOK

Depremzedelerin bir kısmı bu aşamada çözümü çadır ya da barakada kalıp kira payı ile geçinmeye çalışmakta görüyor. Gazetemize konuşan çadır ve barakadaki yurttaşlar, “Kira payı ile ev kirası karşılamak imkânsız. Zaten şehirde ev de yok. Öte yandan maddi zorluklar nedeniyle bu geliri bile gündelik ihtiyaçlar için kullanmak zorundayız. Bu nedenle ihtiyacımız olsa konteyner talebinde bulunamıyoruz. Yasal düzenleme istiyoruz” dedi.

DÜKKÂNINDA UYUYOR

Uygulamanın deprem sonrası ayrı ayrı yaşamak zorunda kalan ailelere alternatif sunamaması da başka bir sorun olarak öne çıkıyor. Gazetemize konuşan ve dükkânındaki çekyatta kalan bir yurttaş ise içinde bulunduğu açmazı şu sözlerle ifade etti:

“Depremde evimiz yıkıldı. Kiracı olduğumuz için 3000 TL kira desteği aldık. Hem okulu olduğu için hem de kentin durumundan ötürü kızımı ve annesini şehir dışına yolladım. Ancak ben burada çalışmak zorundayım. Kira desteğini kullanarak zor da olsa 5000 TL’ye ev buldular. Ancak bu durumda benim konteyner başvurma hakkım olmuyor. Kış şartları giderek zorlaşıyor. Ben ne yapacağım? Lütfen birileri sesimizi duysun, bize yol göstersin, çözüm sunsun.”