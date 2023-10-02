Depremzededen 'bağış' aldılar

Yayınlanma: 02.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 02.10.2023 - 03:00

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara’ya ulaşan bilgiye göre Antakya’daki depremzede bir veli, iki çocuğunu ilkokula kaydettirmek istedi. Kayıt formunda okul aile birliği hesap numarasını gören veli, gerekçesini sordu.

Okul müdürünün ise “temizlik, güvenlik ve benzeri amaçlı malzemeler için bağış yapılması gerektiğini” söylediği, “bağış yapılması durumunda öğrencinin hem güzel bir sınıfa hem güzel bir öğretmene verileceğini” belirttiği iddia edildi.

(Nermin Yıldırım Kara)



‘KABUL EDİLEMEZ’



Veli, okula 5 bin lira bağış yaptı. Maddi durumu daha kötü olan velilerin ise bin lira “bağış” yaptığı kaydedildi. 5 bin liralık ödemenin dekontunu paylaşan Kara, “Şu durumda bile bağış adı altında ücretler alınıyor. Konteynerlerde kalan insanlarımızdan böyle rakamlar istenmesi kabul edilemez. Devlet ödeneği bu okullara yetersizse, bunun bedelini depremzedeler mi ödeyecek?” dedi.