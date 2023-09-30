Konteynerkenti yağmur vurdu... Depremzedeler: 'Can güvenliği istiyoruz'
Kahramanmaraş depreminin yıktığı illerden biri olan Hatay'da konteynerkent yağmur suları altında kaldı. Cumhuriyet'e konuşan yurttaşlar, "6 Şubat darbesini bir daha yiyoruz. Depremde kaybetmediğimiz çocuklarımızı şimdi kaybetmek istemiyoruz" açıklamasında bulundu.
Depremin en çok etkilediği Hatay’da, Odabaşı Mahallesi’nde bulunan İzmir Konteynerkenti yağmur sonrası sular altında kaldı.
Birçok konteynerin zemini kayarken yurttaşlar, olası bir kaçak olmaması için elektrik hatlarını kapalı duruma getirdi.
Yurttaşlar adına Cumhuriyet’e konuşan Duygu Havva Ay, “Bir buçuk ay önce tüm sorumlulara yazılı olarak bildirdik, cevap alamadık. Kış geldi artık. Temel olarak çok güçsüz bir zemindeyiz. Suyu, koliyi geçtik, can güvenliği istiyoruz. 6 Şubat darbesini bir daha yiyoruz. Depremde kaybetmediğimiz çocuklarımızı şimdi kaybetmek istemiyoruz” dedi.
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