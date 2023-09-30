Konteynerkenti yağmur vurdu... Depremzedeler: 'Can güvenliği istiyoruz'

Kahramanmaraş depreminin yıktığı illerden biri olan Hatay'da konteynerkent yağmur suları altında kaldı. Cumhuriyet'e konuşan yurttaşlar, "6 Şubat darbesini bir daha yiyoruz. Depremde kaybetmediğimiz çocuklarımızı şimdi kaybetmek istemiyoruz" açıklamasında bulundu.

Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 30.09.2023 - 19:32
Abone Ol google-news

Depremin en çok etkilediği Hatay’da, Odabaşı Mahallesi’nde bulunan İzmir Konteynerkenti yağmur sonrası sular altında kaldı.

Birçok konteynerin zemini kayarken yurttaşlar, olası bir kaçak olmaması için elektrik hatlarını kapalı duruma getirdi.

Yurttaşlar adına Cumhuriyet’e konuşan Duygu Havva Ay, “Bir buçuk ay önce tüm sorumlulara yazılı olarak bildirdik, cevap alamadık. Kış geldi artık. Temel olarak çok güçsüz bir zemindeyiz. Suyu, koliyi geçtik, can güvenliği istiyoruz. 6 Şubat darbesini bir daha yiyoruz. Depremde kaybetmediğimiz çocuklarımızı şimdi kaybetmek istemiyoruz” dedi.


depremzede hatay

İlgili Haberler

Depremzede kadınlara mentorluk desteği

Depremzede kadınlara mentorluk desteği
Depremzede gençler Buca’da izcilik merkezinde ağırlandı

Depremzede gençler Buca’da izcilik merkezinde ağırlandı
Özdere’de depremzedelerin çıkarılması Meclis gündeminde

Özdere’de depremzedelerin çıkarılması Meclis gündeminde

En Çok Okunan Haberler