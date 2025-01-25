Depremzededen Bakan Kurum’a eleştiri: ‘İşçilik sıfır’
Osmaniye'de Akyar TOKİ Afet Konutları ziyaretinde bir yurttaş, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, ''Yapılan hizmetler falan çok iyi ama işçilik sıfır. Ben şu telefonumdaki şeyleri size göstersem 26 Aralık'tan bu yana hiçbir işlem yapılmıyor. 26 gündür su kesiliyor" dedi.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Osmaniye’de çeşitli ziyaretlerde bulundu.
Osmaniye merkeze bağlı Akyar TOKİ Afet konutlarını ziyaret eden Kurum'a, bir yurttaş yaşadıkları sıkıntıları anlattı.
“ÜÇ GÜN BOYUNCA SU KESİLDİ”
Depremzede yurttaş, şunları söyledi:
"Allah devletimize zeval vermesin. Yapılan hizmetler falan çok iyi ama işçilik sıfır. Ben şu telefonumdaki şeyleri size göstersem 26 Aralık'tan bu yana hiçbir işlem yapılmıyor. 26 gündür su kesiliyor. Yılbaşında herkes eğlencesini yaptı. Biz namazımızı kılamadık, su yok. Üç gün boyunca su kesildi. Birileri oradan vanayı kapatmış, üç gün tahliyeye akmış."
Depremzede yurttaşı dikkatle dinleyen Bakan Murat Kurum, gerekenin yapılacağını söyledi.
Etiketler: #osmaniye #Murat Kurum #depremzede
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