Depremzedeler arasında ayrımcılık yapılıyor

Yayınlanma: 09.02.2024 - 03:00

Güncelleme: 09.02.2024 - 07:24

İzmirli depremzedenin sorunları aradan geçen üç yıla rağmen hâlâ çözülemedi. Evleri ve işyerleri yıkılan depremzede İzmirlilerden bir kısmı kira yardımı alamadığı gibi konut kredisine de başvuramadı. Deprem yaralarını sarmak için kurulan İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Kurucu Başkanı Haydar Özkan, sorunlara yönelik şu açıklamada bulundu: “İzmir depremzedesi için bıçak kemiğe dayandı. Artık dayanacak gücümüz kalmadı. 36 aydır evsiz barksız, yurtsuz orada burada sürünen depremzedeler olmaktan bıktık. Önümüzü görmek istiyoruz. Biz de depremzede gibi görünmek istiyoruz. 17 Mart 2023 tarihinde cumhurbaşkanımız tarafından onaylanan 1 milyon 250 bin TL 0.79 faiz oranlı kredi bugüne kadar sadece bir apartman tarafından kullanılabildi. Bundan sonra 23 Nisan 2023 tarihinde sayın eski bakanımız Murat Kurum tarafından dillendirilen ve yayımlanan şu anda tekrar yürürlüğe giren yarısı sizden yarısı bizden kampanyasından İzmir depremzedesi maalesef yararlanamadı.”

“İZMİR DEPREMZEDESİ GÖRMEZDEN GELİNİYOR”

Özkan, farklı şehirlerde yaşayan depremzedeler arasında ayrımcılık yapıldığını belirterek şunları söyledi: “6 Ekim 2023 tarihinde cumhurbaşkanımız tarafından onaylanan kararname gereği 6 Şubat depremzedelerine 750 bin TL konut hibe kredisi, 750 bin TL de geri dönüşümlü kredi şeklinde kredi onaylandı. Burada deprem görmüş on ilin yanında bizden on ay önce deprem görmüş Elazığ eklenmişken İzmir depremzedesi görmezden geliniyor. Biz şimdi evlerini yaptıramayanı başkalarının evlerinde kirada oturmak zorunda kalan İzmir depremzedesiyiz. Unutmayın biz de depremzedeyiz.”

“HEP SORUN VAR”

İzmir depreminde evini ve işyerini kaybeden Aylin Karaca ise yaşadığı süreci şöyle anlattı: “En büyük sorun kredi. Şu an bizim evimiz yapılıyor ama ne kadar tutacağını bilmiyoruz. Kredi faizleri çok yüksek. Kentsel dönüşüm kredisini Halk Bankası kullandırmıyor. Biz kredi çekeceğiz diye kira yardımı almadık. Kira yardımının süresi geçti, kredi de alamıyoruz. Müteahhitlerle sorunlar yaşanıyor. Kimisi parayı alıyor işi yapmıyor, kimisi parayı alıp bir süre sonra iade ediyor bir başka müteahhit işi almamak için çok yüksek tutarlar söylüyor. Bu sorunlar İzmirli depremzedeler arasında hep yaşandı” diye konuştu.