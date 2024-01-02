Depremzedeler için yapılan evlerin inşaatında acı ölüm!

Bağlar'da, şantiyede sürücüsünün geri manevra yaptığı hafriyat kamyonunun altında kalan taş ustası Hasan Savur, hayatını kaybetti. Gözaltına alınan kamyon şoförü, zırhlı araçla bölgeden çıkarıldı.

DHA
Yayınlanma: 02.01.2024 - 16:58
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Oğlaklı Mahallesi'nde depremzedeler için yapılan konutların şantiye alanında öğleden sonra iş cinayeti yaşandı.

İddiaya göre; geri manevra yapan sürücünün kullandığı hafriyat kamyonu, aracın arkasında duran taş ustası Hasan Savur'a (42) çarptı. Savur kamyonun altında kalırken, bölgeye çok sayıda ekip gönderildi.

ALANDAN ZIRHLI ARAÇLA ÇIKARILDI!

Ekipler, Savur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Gözaltına alınan kamyon şoförü zırhlı araçla alandan çıkartılırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. 


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