Depremzedeler kira yardımı nasıl alacak? Kira yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Yayınlanma: 24 Şubat 2023 - 13:07

Güncelleme: 24 Şubat 2023 - 13:07

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen yurttaşlara nakdi destek verileceği açıklanmıştı. Taşınma parası, kira desteği ve acil ihtiyaçların karşılanması için verilecek yardımlar için depremzdeler araştırma yapıyor. İşte, depremzedelere verilecek kira yardımları ile ilgili merak edilenlerin yanıtı...

DEPREMZEDELERE NE KADAR KİRA YARDIMI YAPILACAK?

Ev sahiplerine kira yardımı 5 bin TL yapılacak. Bakan Kurum, kiracılara yapılacak kira yardımı tutarı ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı talimatı ile kiracılara yapılacak kira yardımının 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılacağını paylaştı. Kira yardımı 12 ay süresince verilecek.

KİRA YARDIMI KİMLERE VERİLECEK, NE ZAMAN YATACAK?

Kira yardımı; ikamet ettikleri konutları yıkık, acil yıkılacak, ağır veya orta hasarlı olarak tespit edilen ev sahiplerine ve kiracılara verilecek. Kira yardımların yatacağı tarih belli olduğu zaman habere eklenecek.

KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Konutu hasarlı olarak tespit edilen ev sahibi veya kiracılar başvurularını, e-Devlet üzerinden AFAD’ın “Afetzede Barınma Desteği” ekranından yapabilecek.

100 BİN LİRA NAKDİ YARDIM KİMLERE VERİLECEK?

Geçtiğimiz günlerde nakdi yardımlar hakkında duyuruda bulunan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde;

Bu çerçevede ilk etapta oturulamaz hale gelen hane başına 15 bin lira taşınma ve 5 bin lira ile 2 bin lira arasında kira yardımı, ayrıca yine hane başına 10 bin lira destek yardımı yapacağımızı zaten açıklamıştım. Ailelerini deprem bölgesi dışındaki illere kendi araçları ile götüren vatandaşlarımızın yakıt masraflarını karşılıyoruz. Ayrıca depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına acil ihtiyaçları için 100 bin lira nakdi yardımda bulunuyoruz.

Önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak ihtiyaçlara göre vatandaşlarımıza ilave destekler de yapacağız. Devlet ve millet olarak el ele vererek, hiçbir mağdur ve mazlumu sahipsiz bırakmayacağız. Milletimizin alicenaplığını, iş insanlarımızın gönül zenginliğini geçmiş afetlerden zaten biliyoruz. Kurumlarımız da şimdiden harekete geçtiler. Bankacılık sektörümüz, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın öncülüğünde 2022 yılı karlarının yüzde itibariyle belli bir oranını, ki şu an itibariyle 50 milyar lira civarında, bunları bir dayanışma paketi olarak depreme tahsis ettiler. Bu meblağ depremzedeler için yapılacak çalışmalarda kullanılacaktır. Ayrıca bölgedeki işletmelere yönelik Kredi Garanti Fonu kefaletli kaynaklar hazırlanmıştır.