Depremzedeler nerede barınacak? Depremzedelerin kalabileceği tesis ve oteller nerede?

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 13:20

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 13:20

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ilde 13 milyon 421 bin 699 kişinin yaşadığı bölgeyi etkiledi. Soğuk havanın etkili olduğu bölgede evi yıkılan ya da hasar güren binlerce yurttaş için barınma ihtiyacı ortaya çıktı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda deprem bölgelerinde vatandaşların hizmetinde olan bakanlığa ait tesisleri paylaştı.

Deprem bölgelerinde hizmette olan tesisler



Adana

•Kat'ül Amare Yurdu.

•Yeni Adana Stadyumu

•Asım Savaş Spor Salonu

•Çukurova Yurdu

•Toroslar Yurdu

•Yüreğir Kamp Eğitim Merkezi

•Serinevler Spor Salonu

• Yüreğir Gençlik Merkezi

•İsmet Atlı Güreş Eğitim Merkezi

•TOHM Binası

• Nihat Geven Spor Salonu

• Menderes Spor Salonu

•Atatürk Yüzme Havuzu

•Tav

•Adana Gençlik Merkezi

•Çukurova Atletizm Pisti

• Ceyhan Spor Salonu

•Kozan Yurdu

Malatya

• Yeşilyurt Merkez Spor Salonu

• Çok Amaçlı Spor Salonu

• Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu

• Beydağı Gençlik Merkezi

• Fırat Gençlik Merkezi

Cimnastik Salonu

• Hanımın Çiftliği Gençlik Merkezi

• Eşref Bitlis Erkek Öğrenci Yurdu

• İlhan Akıncı Erkek Öğrenci Yurdu

• Battalgazi Kız Öğrenci Yurdu





Gaziantep

• Olimpik Yüzme Havuzu

• Gazikent Spor Salonu Çok Amaçlı Spor Salonu

• Şahinbey Spor Salonu

• Kalyoncu Spor Salonu

• Seyri Antep Gençlik Kampi

• Islahiye Gençlik Merkezi

• Oğuzeli Spor Salonu

• Nizip Gençlik Merkezi

• Nizip Stadi

• Nizip Spor Salonu

• Yavuzeli Spor Salonu

• Araban Spor Salonu

•Araban Gençlik Merkezi

Hatay

• Merkez Spor Salonu

•TOKİ Spor Salonu

• Merkez Cimnastik Spor Salonu

• Kırıkhan Gençlik Merkezi

•Reyhanlı Gençlik Merkezi

• İskenderun Gençlik Merkezi

• Altınözü Gençlik Merkezi

• Bayat Spor Salonu

• İskenderun Spor Salonu

• Dörtyol Spor Salonu

•Kırıkhan Spor Salonu

• Reyhanlı Spor Salonu

• Altınözü Spor Salonu

Şanlıurfa

•11 Nisan Kapalı Spor Salonu

• İpekyol Gençlik Merkezi

• Ahmet Yesevi Salonu

• 11 Nisan Tam Olimpik Yüzme Havuzu

• Bahçelievler Gençlik Merkezi

• Harran Yurdu A Blok

• Şanlıurfa Yurdu

• Birecik Spor Salonu

• Karaköprü Gençlik Merkezi

• Karaköprü Kapalı Spor Salonu

• Yenice Kapalı Spor Salonu

• Akçakale Spor Salonu

•Akçakale Gençlik Merkezi

•Harran Spor Salonu

•Ceylanpınar Spor Salonu

• Ceylanpınar Gençlik Merkezi

• Viranşehir Gençlik Merkezi

• Siverek Spor Salonu

• Siverek Gençlik Merkezi

•Halfeti Spor Salonu

• Hilvan Spor Salonu, Gençlik Merkezi

•Suruç Spor Salonu

•Suruç Gençlik Merkezi

•Bozova Gençlik Merkezi





Kilis

•Kilis Gençlik Merkezi

• Yüzme Havuzu

• Çok Amaçlı Salon

• Beşevler 2500 Kişilik Spor Salonu

• Bilali Habeşi Erkek Yurdu

• Söğütlüdere Semt Sahası

• 7 Aralık Semt Sahası

Osmaniye

• Osmaniye Kız Yurdu

• Kayıboyu Kız Yurdu

• Karacaoğlan Erkek Yurdu

• Kadirli Karma Yurt Müdürlüğü

• Osmaniye Gençlik Merkezi

• Osmaniye Tosyalı Spor Salonu

• Osmaniye Çok Amaçlı Spor Salonu

• Osmaniye Olimpik Havuz

• Osmaniye İl Müdürlüğü Ana Bina

• Kadirli Spor Salonu

• Kadirli Gençlik Merkezi

• Düziçi Spor Salonu ve Gençlik Merkezi

•Bahçe Spor Salonu.

• OKÜ Genç Ofis ve Otağ Çadırı

• Cevdetiye Spor Eğitim Merkezi

Kahramanmaraş

• Merkez Spor Salonu

• Batıpark Spor Salonu

• 12 Şubat Stadi





Diyarbakır

• Halid Bin Velid Erkek Yurdu Müd.

• Süleyman Bin Halid Kız Yurdu Müd.

• Selahattin Eyyubi Kız Yurdu Müd.

• Kayapınar Şehit Halit Gülser Kompleksi

• Diyarbakır Stadyumu

• Köşkler Spor Kompleksi

• Bağlar Gençlik Merkezi

• Çınar Spor Salonu

• Genç Ofis

Adıyaman

• Yenimahalle Spor Salonu

• Cumhuriyet Spor Salonu

•Çok Amaçlı Spor Salonu

•Besni İlçe Spor Salonu

•Kahta İlçe Stadi

• Atatürk Spor Salonu

• Gazi Spor Salonu

• Sincik Spor Salonu





GEÇİCİ BARINMA MERKEZLERİ

KAHRAMANMARAŞ

Merkez Konteyner Kent

ADANA

Sarıçam Konteyner Kent

OSMANİYE

Cevdetiye Konteyner Kent

Düziçi Konteyner Kent

HATAY

Altınözü Konteyner Kent

Yayladağı Konteyner Kent

Apaydın Konteyner Kent

Güveççi Çadır Kenti

MALATYA

Beydağı Konteyner Kent

ADIYAMAN

Merkez Çadır Kenti

GAZİANTEP

İslahiye Çadır Kenti

Karkamış Çadır Kenti

Nizip 1-2 Çadır Kenti

KİLİS

Öncüpınar Konteyner Kent

Elbeyli Beşiriye Konteyner Kent

MARDİN

Midyat Çadır Kenti

ŞANLIURFA

Ceylanpınar Çadır Kenti

Akçakale Çadır Kenti

Harran Konteyner Kent

Suruç Çadır Kenti

DEPREMZEDELERİN KONAKLAYABİLECEĞİ OTELLER

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ve Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nce (AKTOB), Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle ilk etapta çoğunluğu Antalya'da toplam 9 bin 450 oda depremzedeler için hazırlandı. AKTOB, 15 bin depremzedeye oda konaklaması tahsis edileceğini duyurdu.

Deprem felaketi nedeniyle, depremzedelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik internet üzerinden de 'https://www.otelz.com/tr/gecmisolsunturkiyem' isimli internet sitesi oluşturuldu. Özellikle deprem bölgesindeki iller ve yakın çevresindeki oteller olmak üzere Türkiye genelinde çok sayıda otel, depremzedelere ücretsiz konaklama hizmeti vermek için internet sitesine üye oldu. Site üzerinde ücretsiz hizmet verecek oteller isimleriyle yer alıyor. İnternet sitesine kısa sürede 200’ün üzerinde otel ücretsiz barınma imkânı sunmak için üyelik oluşturdu ve ayrılan oda sayısı da 1000’i aştı. İnternet sitesinde kampanyaya katılan tüm oteller illere göre sıralanıyor.