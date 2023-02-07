Depremzedeler nerede barınacak? Depremzedelerin kalabileceği tesis ve oteller nerede?
Anadolu'daki 10 ilde yaklaşık 13.5 milyon kişinin yaşadığı bölgeyi etkileyen Kahramanmaraş merkezli deprem, on binlerce kişiyi evsiz bıraktı. Peki, deprem nedeni ile sokakta kalan yurttaşlar nerede kalacak?
Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli, 10 ilde 13 milyon 421 bin 699 kişinin yaşadığı bölgeyi etkiledi. Soğuk havanın etkili olduğu bölgede evi yıkılan ya da hasar güren binlerce yurttaş için barınma ihtiyacı ortaya çıktı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda deprem bölgelerinde vatandaşların hizmetinde olan bakanlığa ait tesisleri paylaştı.
Deprem bölgelerinde hizmette olan tesisler
Adana
•Kat'ül Amare Yurdu.
•Yeni Adana Stadyumu
•Asım Savaş Spor Salonu
•Çukurova Yurdu
•Toroslar Yurdu
•Yüreğir Kamp Eğitim Merkezi
•Serinevler Spor Salonu
• Yüreğir Gençlik Merkezi
•İsmet Atlı Güreş Eğitim Merkezi
•TOHM Binası
• Nihat Geven Spor Salonu
• Menderes Spor Salonu
•Atatürk Yüzme Havuzu
•Tav
•Adana Gençlik Merkezi
•Çukurova Atletizm Pisti
• Ceyhan Spor Salonu
•Kozan Yurdu
Malatya
• Yeşilyurt Merkez Spor Salonu
• Çok Amaçlı Spor Salonu
• Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu
• Beydağı Gençlik Merkezi
• Fırat Gençlik Merkezi
Cimnastik Salonu
• Hanımın Çiftliği Gençlik Merkezi
• Eşref Bitlis Erkek Öğrenci Yurdu
• İlhan Akıncı Erkek Öğrenci Yurdu
• Battalgazi Kız Öğrenci Yurdu
Gaziantep
• Olimpik Yüzme Havuzu
• Gazikent Spor Salonu Çok Amaçlı Spor Salonu
• Şahinbey Spor Salonu
• Kalyoncu Spor Salonu
• Seyri Antep Gençlik Kampi
• Islahiye Gençlik Merkezi
• Oğuzeli Spor Salonu
• Nizip Gençlik Merkezi
• Nizip Stadi
• Nizip Spor Salonu
• Yavuzeli Spor Salonu
• Araban Spor Salonu
•Araban Gençlik Merkezi
Hatay
• Merkez Spor Salonu
•TOKİ Spor Salonu
• Merkez Cimnastik Spor Salonu
• Kırıkhan Gençlik Merkezi
•Reyhanlı Gençlik Merkezi
• İskenderun Gençlik Merkezi
• Altınözü Gençlik Merkezi
• Bayat Spor Salonu
• İskenderun Spor Salonu
• Dörtyol Spor Salonu
•Kırıkhan Spor Salonu
• Reyhanlı Spor Salonu
• Altınözü Spor Salonu
Şanlıurfa
•11 Nisan Kapalı Spor Salonu
• İpekyol Gençlik Merkezi
• Ahmet Yesevi Salonu
• 11 Nisan Tam Olimpik Yüzme Havuzu
• Bahçelievler Gençlik Merkezi
• Harran Yurdu A Blok
• Şanlıurfa Yurdu
• Birecik Spor Salonu
• Karaköprü Gençlik Merkezi
• Karaköprü Kapalı Spor Salonu
• Yenice Kapalı Spor Salonu
• Akçakale Spor Salonu
•Akçakale Gençlik Merkezi
•Harran Spor Salonu
•Ceylanpınar Spor Salonu
• Ceylanpınar Gençlik Merkezi
• Viranşehir Gençlik Merkezi
• Siverek Spor Salonu
• Siverek Gençlik Merkezi
•Halfeti Spor Salonu
• Hilvan Spor Salonu, Gençlik Merkezi
•Suruç Spor Salonu
•Suruç Gençlik Merkezi
•Bozova Gençlik Merkezi
Kilis
•Kilis Gençlik Merkezi
• Yüzme Havuzu
• Çok Amaçlı Salon
• Beşevler 2500 Kişilik Spor Salonu
• Bilali Habeşi Erkek Yurdu
• Söğütlüdere Semt Sahası
• 7 Aralık Semt Sahası
Osmaniye
• Osmaniye Kız Yurdu
• Kayıboyu Kız Yurdu
• Karacaoğlan Erkek Yurdu
• Kadirli Karma Yurt Müdürlüğü
• Osmaniye Gençlik Merkezi
• Osmaniye Tosyalı Spor Salonu
• Osmaniye Çok Amaçlı Spor Salonu
• Osmaniye Olimpik Havuz
• Osmaniye İl Müdürlüğü Ana Bina
• Kadirli Spor Salonu
• Kadirli Gençlik Merkezi
• Düziçi Spor Salonu ve Gençlik Merkezi
•Bahçe Spor Salonu.
• OKÜ Genç Ofis ve Otağ Çadırı
• Cevdetiye Spor Eğitim Merkezi
Kahramanmaraş
• Merkez Spor Salonu
• Batıpark Spor Salonu
• 12 Şubat Stadi
Diyarbakır
• Halid Bin Velid Erkek Yurdu Müd.
• Süleyman Bin Halid Kız Yurdu Müd.
• Selahattin Eyyubi Kız Yurdu Müd.
• Kayapınar Şehit Halit Gülser Kompleksi
• Diyarbakır Stadyumu
• Köşkler Spor Kompleksi
• Bağlar Gençlik Merkezi
• Çınar Spor Salonu
• Genç Ofis
Adıyaman
• Yenimahalle Spor Salonu
• Cumhuriyet Spor Salonu
•Çok Amaçlı Spor Salonu
•Besni İlçe Spor Salonu
•Kahta İlçe Stadi
• Atatürk Spor Salonu
• Gazi Spor Salonu
• Sincik Spor Salonu
GEÇİCİ BARINMA MERKEZLERİ
KAHRAMANMARAŞ
Merkez Konteyner Kent
ADANA
Sarıçam Konteyner Kent
OSMANİYE
Cevdetiye Konteyner Kent
Düziçi Konteyner Kent
HATAY
Altınözü Konteyner Kent
Yayladağı Konteyner Kent
Apaydın Konteyner Kent
Güveççi Çadır Kenti
MALATYA
Beydağı Konteyner Kent
ADIYAMAN
Merkez Çadır Kenti
GAZİANTEP
İslahiye Çadır Kenti
Karkamış Çadır Kenti
Nizip 1-2 Çadır Kenti
KİLİS
Öncüpınar Konteyner Kent
Elbeyli Beşiriye Konteyner Kent
MARDİN
Midyat Çadır Kenti
ŞANLIURFA
Ceylanpınar Çadır Kenti
Akçakale Çadır Kenti
Harran Konteyner Kent
Suruç Çadır Kenti
DEPREMZEDELERİN KONAKLAYABİLECEĞİ OTELLER
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ve Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nce (AKTOB), Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle ilk etapta çoğunluğu Antalya'da toplam 9 bin 450 oda depremzedeler için hazırlandı. AKTOB, 15 bin depremzedeye oda konaklaması tahsis edileceğini duyurdu.
Deprem felaketi nedeniyle, depremzedelerin barınma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik internet üzerinden de 'https://www.otelz.com/tr/gecmisolsunturkiyem' isimli internet sitesi oluşturuldu. Özellikle deprem bölgesindeki iller ve yakın çevresindeki oteller olmak üzere Türkiye genelinde çok sayıda otel, depremzedelere ücretsiz konaklama hizmeti vermek için internet sitesine üye oldu. Site üzerinde ücretsiz hizmet verecek oteller isimleriyle yer alıyor. İnternet sitesine kısa sürede 200’ün üzerinde otel ücretsiz barınma imkânı sunmak için üyelik oluşturdu ve ayrılan oda sayısı da 1000’i aştı. İnternet sitesinde kampanyaya katılan tüm oteller illere göre sıralanıyor.
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