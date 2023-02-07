Depremzedeler için çeşitli bölgelerden yurttaşlar birlik oldu!

cumhuriyet.com.tr
07 Şubat 2023 Salı, 12:54
<p>Rize merkez ve ilçelerinde başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemeler, depremzedelere gönderilmek üzere yola çıktı.</p>

Rize merkez ve ilçelerinde başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemeler, depremzedelere gönderilmek üzere yola çıktı.

<p>Balıkesir'de vatandaşlar, depremzedelere yardımda bulunmak için akşam saatlerine kadar uzun kuyruklar oluşturdu.</p>

Balıkesir'de vatandaşlar, depremzedelere yardımda bulunmak için akşam saatlerine kadar uzun kuyruklar oluşturdu.

<p>Tekirdağ, depremzedeler için tek yürek oldu. Kentte bulunan dev spor salonu yardım kolileri ile doldu taştı.</p>

Tekirdağ, depremzedeler için tek yürek oldu. Kentte bulunan dev spor salonu yardım kolileri ile doldu taştı.

<p>Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin yaraları sarmak için başlattığı kampanyaya saatler içinde binlerce kişi ulaştı.</p>

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin yaraları sarmak için başlattığı kampanyaya saatler içinde binlerce kişi ulaştı.

<p>Kahramanmaraş Depremi'nin yaralarını sarmak için seferber olan Aydınlılar tarafından toplanan yardımlar, tırlara yüklenirken, Efeler ve Nazilli ilçesinde hazırlanan toplam 3 yardım tırı, dualar eşliğinde depremzedeler için yola çıktı.</p>

Kahramanmaraş Depremi'nin yaralarını sarmak için seferber olan Aydınlılar tarafından toplanan yardımlar, tırlara yüklenirken, Efeler ve Nazilli ilçesinde hazırlanan toplam 3 yardım tırı, dualar eşliğinde depremzedeler için yola çıktı.

<p>İstanbul, Zeytinburnu Belediyesi depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasına yoğun katılım oldu.</p>

İstanbul, Zeytinburnu Belediyesi depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasına yoğun katılım oldu.

<p>Kars Valisi Türker Öksüz'ün Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem sonrasında yaptığı çağrı üzerine deprem bölgesindeki vatandaşların yaralarını sarmak için yardım seferberliği oluşturuldu.<br data-mce-bogus="1"></p>

Kars Valisi Türker Öksüz'ün Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem sonrasında yaptığı çağrı üzerine deprem bölgesindeki vatandaşların yaralarını sarmak için yardım seferberliği oluşturuldu.

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