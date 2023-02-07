Depremzedeler için çeşitli bölgelerden yurttaşlar birlik oldu!
Rize merkez ve ilçelerinde başlatılan yardım kampanyasında toplanan malzemeler, depremzedelere gönderilmek üzere yola çıktı.
Balıkesir'de vatandaşlar, depremzedelere yardımda bulunmak için akşam saatlerine kadar uzun kuyruklar oluşturdu.
Tekirdağ, depremzedeler için tek yürek oldu. Kentte bulunan dev spor salonu yardım kolileri ile doldu taştı.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin yaraları sarmak için başlattığı kampanyaya saatler içinde binlerce kişi ulaştı.
Kahramanmaraş Depremi'nin yaralarını sarmak için seferber olan Aydınlılar tarafından toplanan yardımlar, tırlara yüklenirken, Efeler ve Nazilli ilçesinde hazırlanan toplam 3 yardım tırı, dualar eşliğinde depremzedeler için yola çıktı.
İstanbul, Zeytinburnu Belediyesi depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasına yoğun katılım oldu.
Kars Valisi Türker Öksüz'ün Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem sonrasında yaptığı çağrı üzerine deprem bölgesindeki vatandaşların yaralarını sarmak için yardım seferberliği oluşturuldu.
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