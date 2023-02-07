Kahramanmaraş depreminin ardından kaç artçı deprem oldu? Artçı depremlerin büyüklüğü kaç? Artçı depremler ne zaman bitecek?

Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 12:36

Güncelleme: 07 Şubat 2023 - 12:43

Türkiye deprem faciası ile sarsıldı. 6 Şubat günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sabah 04.17'de yaşanan depremin şiddeti çevre illeri de sarstı. Bu depremin ardından saat 13.24'te ikinci bir deprem daha yaşandı. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlırurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da ağır yıkıma yol açtı. Bölgede artçı sarsıntılar ise devam ediyor.

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNİN ARDINDAN KAÇ ARTÇI DEPREM OLDU?

Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede 285'ten fazla artçı sarsıntı meydana geldi.

ARTÇI DEPREMLER NE ZAMAN BİTECEK?

AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Prof Orhan Tatar AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Prof Orhan Tatar "Maraş Elbistan’da 7,6 büyüklüğünde öğle saatlerinde başka bir deprem meydana geldi. Birbirinden bağımsız, birbirini tetikleyen depremler. Bölgede ciddi bir deprem aktivitesi var. Uzun süre devam edecektir. Bu kadar büyük ana şoktan sonra devam edecektir. Bir 6 büyüklüğe, 6,7,6,6, 6,5 şiddetinde artçı sarsıntılar meydana gelecektir. En az 1 yıl kadar devam edecektir. Dolayısıyla burada en çok dikkat edilmesi gereken husus, vatandaşlarımızın kesinlikle hasarlı binalara girmemelerini rica ediyoruz. Birinci ana şoktan, arkasından gelen artçı sarsıntılardan sonra yorulan binalar o depremlerle oluşacak 5 üzerinde artçı sarsıntılarla zarar görebilir. Vatandaşlarımızdan bunu rica ediyoruz. Az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı binalardan uzak durulması, toplanma alanlarında bulunulması ve görevlilerin uyarılarının dikkate alınması gerekiyor. Bölgede en son deprem 1114 yılında meydana gelen deprem. Bölge sismik boşluk olarak bilinen bir bölgeydi. " açıklamasını yaptı.

ARTÇI DEPREM NEDİR?

Ana depremden sonra meydana gelen sarsıntılara artçı sarsıntı denmektedir. Artçı sarsıntılar ana depremin hissedildiği merkezde gerçekleşir ancak büyüklük olarak ondan daha küçüktür. Eğer artçı sarsıntı ana depremden daha şiddetli gerçekleşirse bilinmelidir ki artçıdan önce meydana gelen deprem ana deprem değil öncü sarsıntıdır ve artçı sarsıntı adı verilen sarsıntı aslında ana depremdir.

ARTÇI DEPREM NEDEN OLUR?

Artçı depremler, büyük depremle kırılmış yer altı tabakalarının iyice yerleşmesini sağlamak için gerçekleşir.