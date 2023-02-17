Bülent Arınç: 'YSK'nin seçimi erteleme yetkisi bal gibi var'

Yayınlanma: 17 Şubat 2023 - 21:03

Güncelleme: 17 Şubat 2023 - 21:08

Türkiye'yi derinden sarsan Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından seçim senaryoları da gündeme gelmeye başladı. Son olarak AKP'nin seçimleri altı ay veya bir yıl ertelemek için Yüksek Seçim Kurulu’nu (YSK) devreye sokacağı iddia edilirken, Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç seçimlerin "ivedilikle" ertelenmesi gerektiğini savundu.

Arınç, tepki çekecek yeni bir açıklamaya daha imza attı. Ankara Masası Gündem Özel yayınında Gazeteci Gürkan Zengin'in konuğu olan Arınç, "Ben kendim durumdan vazife çıkartırım. Kimseye de bakmam. Ben başka siyasetçilere benzemem. Bu tweeti atmadan önce hiçbir siyasetçiyle başta Cumhurbaşkanı, AK Parti veya bir başka partiyle bir kelime konuşmuşsam namerdim. Ben kimsenin çantasının içinde değilim. Bu benim kendi görüşümdür" dedi.

Arınç, seçim için 3 seçenek öngördüğü belirterek "Birincisi seçimlerin ertelenmesi, ikincisi seçimlerin kasımda yapılması, üçüncüsü de tüm siyasi partilerin anlaşabileceği bir tarihte yapılması" ifadelerini kullandı.

"UZLAŞMAK EN GÜZELİ"

Eğer anlaşma olmazsa partilerin pişman olabileceğini iddia eden Arınç "Kaos çıkar, birisi yapmayacaksın diyebilir, öbürü yapacaksın diyebilir. Esas seçimi yapmakla görevli olan kurum bu bana yetişmez diyebilir, çık işin içinden. Mecelle’nin kaidesi… Sulh hükümlerin en güzelidir. Burada sulh nedir uzlaşmak" diye konuştu.

"ANAYASA DIŞINDA BU İŞ OLMAZ"

Seçimlerin ertelenmesi seçeneğinin Anayasa değişikliğine bağlı olduğunu belirten Arınç "Partiler anlaşıp seçimlerin daha yakın bir tarihte yapılmasında mutabık kalırlarsa, bunun da şartları oluşmuşsa seçim yapılabilir. 78’inci maddeye göre seçimlerin öne arkaya alınabilmesi savaş haline bağlı, ama biz bu savaş halinden beter bir şart görüyoruz. Seçimlerin yapılamaz olduğunu düşünüyorsak, seçimlerin eylülde yapılacağını düşünüyorsak, eylül diyeceğiz, Meclis kararıyla. Anayasa dışında bu iş olmaz" diye konuştu.

"BAL GİBİ YETKİLİ, HERKES AÇSIN OKUSUN"

Arınç "YSK’nın seçimleri erteleme yetkisi var mı?" sorusuna ise "YSK’nın böyle bir yetkisi bal gibi var. 79. Maddede bunu anlatıyor. Madde ‘seçimler yargı organlarının genel yönetimi ve denetimi altında yapılır. Seçimlerin başlamasından bitimine seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğüyle ilgili bütün işlemleri yapma, yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları şikayet itirazları inceleme, kesin karara bağlama TBMM’ye bağlama…' başından sonuna kadar Yüksek Seçim Kurulu, uzun bir madde. Herkes açsın okusun. Bal gibi yetkili" yanıtını verdi.

TBB BAŞKANI 'YETKİSİ YOK' DEMİŞTİ

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan "YSK'nin bir seçimi ertelemek yönünde bir yetkisi yoktur. Anayasa’ya aykırı bir karar alma noktası yetkisi bulunmamaktır. YSK, bir seçim için güvenlik önlemlerini, o seçimin itirazları ve o seçimin sürecini yürütmekle görevli bir kurumdur" açıklamasında bulunmuştu.