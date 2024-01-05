Pes dedirten liste: Depremzededen krep, pankek, pizza istediler

Yayınlanma: 05.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 05.01.2024 - 03:00

Depremde büyük yıkım yaşayan Hatay’da yurttaşlar, bir yandan olanaksızlıklarla bir yandan da karşılanması zor isteklerle uğraşıyor. Hatay’ın Defne ilçesindeki Harbiye Anaokulu’nda okul yönetimi öğrencilerin ailelerinden çocukların okuldaki öğünleri için yemek listesi talep etti.

Listede krep, mücver, pankek, mini pizza, portakallı kek, ceviz, fındık, badem, kuru dut, incir gibi yiyecekler yer aldı. İstenen yiyeceklerin hem pahalı hem de bölgede zor bulunan içeriklerden oluşması dikkat çekti. Çadır ve konteynerde yaşamaya çalışan yurttaşlar ise listeye tepki gösterdi.

Cumhuriyet’e konuşan yurttaşlar, “Bu ürünleri nasıl alacağız, nereden hazırlayacağız? Bu istenenler deprem bölgesi için fazla değil mi” ifadelerini kullandı.

‘BU KABUL EDİLEMEZ’

Yetersiz beslenen çocuklarda sağlık problemleri ve gelişimsel sorunların görülme olasılığının diğer çocuklara göre daha yüksek olduğuna değinen Eğitim İş Hatay 1 No’lu Şube Başkanı Mustafa Günal, “Ayrıca çocuğun yetersiz beslenmesi akademik performansını ve okula devamını da etkilemektedir” dedi.

Bu tablonun deprem bölgesinde daha kötü olduğuna değinen Günal, devletin ücretsiz karşılaması gereken yemeklerin depremzede yurttaşlardan istenmesinin kabul edilemez olduğunu söyledi. Günal, sözlerine şöyle devam etti:

“Bugün maalesef özellikle deprem bölgesinde çocuklarımız okula aç gitmek zorunda kalıyorlar. Deprem bölgesindeki okulöncesi kurumlarında, devletin ücretsiz karşılaması gereken yemeklerin, zaten evleri, işyerleri yıkıldığı için çalışacak işi, kalacak evi olmayan velilerden liste gönderilerek istenmesi kabul edilir değildir. Her okulda bir öğün sağlıklı yemek her çocuğun hakkıdır.”