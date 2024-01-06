Depremzedeler isyan etti: Sorumlular hesap vermeli

Yayınlanma: 06.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 06.01.2024 - 03:00

6 Şubat depremlerinde yakınlarını yitiren Adalet Peşinde Aileleri Platformu, sürece ilişkin karşılaşılan hukuk sorunlarına dikkat çekmek için adliyeler önünde basın açıklaması yaptı.

İstanbul, Ankara, İzmir, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Adana, Mersin, Antalya, Aydın, Uşak ve Van’da eşzamanlı ortak basın açıklamasının okunduğu eyleme kayıp yakınları ve yurttaşların yoğun katılımı oldu. İstanbul Adalet Sarayı önünde yapılan eylemde basın açıklamasını platform adına kayıp yakını ve avukat Gülsüm Özdoğru okudu.

Özdoğru, “Daha önceki depremlerde olduğu gibi yargılamalar sonuçsuz kalmamalı, tüm sorumlular adalet karşısında hesap vermelidir” dedi.

Özdoğru, şu soruları sordu: “Neden şüphelilerin neredeyse tamamı ‘olası kast’ ile değil de bilinçli taksirle adam öldürme suçuyla yargılanıyor? Sanıklar olmadan yargılama nasıl sonuçlandırılacak? Dosyalarındaki bazı evraklar eksik. Bu evraklar nerede? Yaşamını yitiren insan sayısı, yaralanan insan sayısı, kayıp insan sayısı ne zaman netleşecek? Teknik Üniversitelerimiz olmasına rağmen neden belirli üniversitelerden bilirkişi raporları talep ediliyor? Neden sorumlu kamu görevlileri ile ilgili soruşturma izni verilmiyor? Neden bazı dosyalarda şüpheliler tutuklu yargılanırken diğer dosyalarda sadece yurt dışı çıkış yasağı veriliyor?”

Kayıp yakını Fatma Irmak da “Açgözlülerin, paragözlerin ve liyakatsizliğin bedelini canlarımızla ödedik. Ülkenin görebileceği en büyük haksızlığı, acıyı ve yalnızlığı yaşadık. Üstümüze sinen ölüm kokusu hâlâ üzerimizde” dedi.