ATA Partisi lideri Zeybek, 'laiklik karşıtı eylemler' nedeniyle AKP'nin kapatılması gerektiğini söyledi

Yayınlanma: 22.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 22.01.2024 - 03:26

ATA Parti Genel Başkanı Zeybek, partisiyle AKP’ye “kapatma” davası açma hazırlığında olduklarını Cumhuriyet’le paylaştı.

Çağdaş bir devletin herhangi bir dini dayatamayacağının altını çizen Zeybek, “Türkiye’de sünniler, Aleviler, Ezidiler, Hristiyanlar, süryaniler var. Artık Türkiye’de milyonlarca deist ve ateist var. Dolayısıyla devlet ‘Böyle inanacaksın’ diye dayatamamalı” dedi. Zeybek, “Halbuki bu dayatma bir süre sonra öyle bir hale geldi ki Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan 150 bin kadar din görevlisi, devletten maaş alıyor. Şu anda 5 bine yakın imam hatip okulu var. 115 ilahiyat fakültesi var. Bunlar devletin sırtında bir yük. Devlet bu yükten kurtulduğu zaman her yıl 200’e yakın fabrika yapabiliyor ve biz devletin yeniden Atatürk döneminde olduğu gibi fabrika yapmasını istiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Milli Türk Talebe Birliği’nde de bu gibi söylemlerin ifade edildiğini kaydeden Zeybek, “‘İslamda demokrasi yok’ denilirdi. İslamı referans alan bir parti, İslam devleti kuracak demektir. Bunların İslam dediği, şeriat. Millet dedikleri de millet değil, ümmet” dedi.

‘EĞİTİM TERK EDİLDİ’

Zeybek, “Sık sık Erdoğan ve bakanları, il başkanları, milletvekilleri laikliği benimsemediklerini ortaya koyan sözler söylüyorlar. O yüzden 2008’de o zamanki başsavcılık, AKP’nin laikliğe aykırı faaliyetlerin odağı olduğu savıyla Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) dava açtı. Orada yeteri çoğunluk sağlanamadı. Kapatma kararı yerine suç tespiti yapılarak devletin verdiği yardımın kesildiği bir ceza verildi” ifadelerini kullandı. AKP’nin 2008’den sonra laiklik karşıtlığında söylemden eyleme geçtiğinin altını çizen Zeybek, “Son zamanlarda ÇEDES çıktı. Bu bile AKP’nin kapatılması için tek başına bir delil. Türkiye’nin eğitim sistemi din adamlarına terk ediliyor. Bu suçtur” diye konuştu.

‘GÖREVİ HATIRLATACAĞIZ’

Türkiye’de birçok anlamda çok ciddi tehlike olduğunu vurgulayan Zeybek, “Geçen yıllar içinde sanki Türkiye’yi dönüştürmek, Türkiye’ye şeriat devleti getirmek, ümmetçi devlet oluşturmak istemek suç değil gibi bir anlayış yaygınlaştı. Bu konuşulmuyordu. Birileri bunu konuşmalıydı. Biz AKP’nin kapatılması gerektiğini düşünerek bir dosya hazırlıyoruz avukatlarımızla. Birkaç gün içinde dosya bitecek ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na AKP’nin kapatılması için başvuracağız. Bu başvuru, başsavcılığa görevini anımsatmak biçiminde olacak” ifadelerini kullandı.

‘TARİKATLAR SUÇ ÖRGÜTÜDÜR’

Diğer siyasi partilerde tarikatlara doğrudan eleştiri yapmadığını kaydeden Zeybek, “Türkiye’nin geldiği bu noktada deneyimlerim sonucunda ‘tarikatları kapatmak’ filan değil, tarikatların direkt suç örgütü olduğunu savunuyorum. Çok tehlikeli örgütlerdir” ifadelerini kullandı. ATA Parti’nin içinde Türk-İslam Ülkücüsü olmayan Türkçüler ve yeniden Atatürk’ün Türkçülüğünü keşfeden eski sol fraksiyonlardan isimlerin olduğunun altını çizen Zeybek, “Hiçbir siyasi partinin devamı değiliz. Biz 1930’ların CHP’sinin devamı olabiliriz” ifadelerini kullandı.