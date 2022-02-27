Depremzedelerden ‘faizsiz kredi’ çağrısı
İzmir’de 117 yurttaşın yaşamını yitirdiği, 1400’ü aşkın binanın ağır ve orta hasar gördüğü depremin üzerinden 16 ay geçti. Ancak, depremzedelerin sorunları bir türlü çözülemedi.
İzmir Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Başkanı Haydar Özkan, depremzedelerin mağdur olduğunu, faizsiz kredi verilmesini istedi.
Özkan, İzmir’de proje alanındaki ağır hasarlı konutların haricinde 79 bin hane olduğunu belirterek şöyle konuştu:
- Kentsel dönüşüm kredisi adı altında verilen kredinin depremzedelere özel faizsiz, iki yıl geri ödemesiz 20 yıl şeklinde olmasını bekliyoruz. Bir konutun yeniden yapımı için 800 bin TL’nin üzerinde fiyatlar isteniyor. Bunun için 400 bin lira kentsel dönüşüm kredisi, 400 bin liralık da konut kredisi çekmemiz lazım. Kentsel dönüşüm kredisinin aylık ödemesi 8 bin 600 lira. Konut kredisini de koyunca aylık ödeme miktarı 12 bin civarına gelecek. Emekli maaşı olan insanların bu fiyatları ödeyebilecek gücü yok.
- Kentsel dönüşüm kredisinin depremzedeyi destekleyici şekilde verilmesini istiyoruz. İzmir depremzedeleri olarak, ‘Evimizi yapıp versinler’ demiyoruz. Sadece ‘Bizi destekleyin’ diyoruz. Biz istiyoruz ki yalnız kalmayalım. Belediyeler emsal artışı ile kendilerini gösterdi. Devletimiz de kentsel dönüşüm kredisini 600 bin liraya çıkarıp faizsiz, iki yıl ötelemeli verirse el atmış olacak. Evlerimiz yıkıldığından beri 16 aydır kira ödüyoruz. Şu an müteahhitlerle anlaşsak bile evlerin yapımı 24 ay. Bu nedenle iki yıl öteleme istiyoruz.”
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