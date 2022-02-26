Son dakika: Filipinler'de 6 büyüklüğünde deprem

Son dakika: Mindanao, Filipinler'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Reuters
26 Şubat 2022 Cumartesi, 09:39
Son dakika: Filipinler'de 6 büyüklüğünde deprem
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Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Filipinler'in Mindanao kentinde 6 büyüklüğünde bir deprem olduğunu söyledi.

EMSC, depremin 121 km (75.19 mil) derinlikte olduğunu belirtti.


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