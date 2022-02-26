Son dakika: Filipinler'de 6 büyüklüğünde deprem
Son dakika: Mindanao, Filipinler'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Filipinler'in Mindanao kentinde 6 büyüklüğünde bir deprem olduğunu söyledi.
EMSC, depremin 121 km (75.19 mil) derinlikte olduğunu belirtti.
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