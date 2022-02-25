Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem: 7 ölü, 85 yaralı
Endonezya'nın Sumatra Adası'nda meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde 7 kişi hayatını kaybetti, 85 kişi yaralandı.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6,2 büyüklüğündeki depremin, Sumatra Adası'nın kuzeyindeki Bukittinggi kentinin 66 kilometre kuzeybatısında ve 12 kilometre derinliğinde kaydedildiğini duyurdu.
Sarsıntılar, komşu Riau ve Kuzey Sumatra eyaletleri ile Singapur ve Malezya'da da hissedildi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
5 BİNDEN FAZLA KİŞİ GEÇİCİ OLARAK TAHLİYE EDİLDİ
Ulusal Felaket Yönetim Ajansı (BNPB) tarafından yapılan açıklamada, depremde en az 7 kişinin yaşamını yitirdiği, 85 kişinin yaralandığı kaydedildi. Ajansın sözcüsü Abdul Muhari, deprem nedeniyle 5 binden fazla kişinin geçici olarak Batı Pasaman bölgesindeki 35 tahliye alanına taşındığını bildirdi.
YÜZLERCE EV YIKILDI, HEYELAN UYARISI YAPILDI
Aralarında bir okul ve banka bulunan çok sayıda binanın depremde hasar gördüğü belirtilirken, 1000'den fazla evin de yıkıldığı aktarıldı. Sarsıntılardan en fazla etkilenen Pasaman ve Batı Pasaman bölgelerine acil müdahale ekibi sevk edilmişti. Ayrıca, depremin bölgede heyelanı tetiklediği ifade edilmişti.
'Pasifik Ateş Çemberi' adı verilen deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya’nın Sumatra Adası'nda 2004’te meydana gelen 9,1 büyüklüğündeki depremin yol açtığı tsunami Endonezya’da 170 bin, bölgede 220 bin kişinin ölümüne neden olmuştu.
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