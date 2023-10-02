Depremzedelerden firari müteahhitin oğlu Hatayspor yöneticisi Özat'ın sözlerine tepki: Babanı adalete teslim et

400 yurttaşın yaşamını yitirdiği evlerin firari müteahhidi Mehmet Özat’ın oğlu Mustafa Özat’ın “Yıkılan şehrin sesi olmak güzel” açıklaması tepki çekti.

Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 02.10.2023 - 03:00
Depremzedelerden firari müteahhitin oğlu Hatayspor yöneticisi Özat'ın sözlerine tepki: Babanı adalete teslim et
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Depremlerde büyük yıkım yaşayan Hatay’da, Emlakbank Evlerinde en az 370 kişi yaşamını yitirdi. Hakkında yakalama kararı bulunan müteahhit Mehmet Özat halen yakalanamazken binada yakınlarını kaybeden yurttaşlar, Hatayspor Başkanvekili olan oğlu Mustafa Özat’ın “Yıkılan şehrin sesi olmak güzel” açıklamasına tepki gösterdi.

Depremde anne ve babasını yitiren, kendisi de enkazdan çıkan avukat Mehmet Alper Neşeli, “Özat’ın yaptığı binaların neredeyse tamamı yıkıldı. En az 1000 kişi yaşamını yitirdi. Yüzlerce kişinin katili kaçmakta, oğlu ise Hatayspor üzerinden topluma şirin gözükmeye çalışmakta. Hatay’ın sesi olmak istiyorlarsa babalarını adalete teslim etsinler” dedi.

Gelinen noktanın “suçun şahsiliği” ile açıklanamayacağına değinen Neşeli, suçluyu saklamanın ya da yerini söylememenin de bir suç olduğuna dikkat çekti. 

Sitede ailesini yitiren Hazal İ. ise “Hatayspor’un adını kullanarak demeçler veren Mustafa Özat’ın öncelikle ortağı olan babasının yaptığı tüm binalarda yaşamını yitirenler için konuşması gerekli. Babasının yerini bilmemesi mümkün mü? Ben ülke içinde bir yerde saklandığına inanıyorum” dedi.


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