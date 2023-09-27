Hatayspor Başkanvekili Mustafa Özat, Cumhuriyet’e konuştu: Yıkılan şehrin sesi olmak çok güzel
Depremzede kentlerden biri olan Hatay yeniden lige döndü. Futbol takımı zor şartlarda dönüş yaparken önemli başarı yakaladı.
Kentte yaralar sarıldı mı elbette hayır. Bugün Hatayspor’un çalışacağı ne tesisi ne de stadı var. Antrenmanlarını İstanbul Riva’da yapıyor, maçlarını Mersin’de oynuyor. Teknik direktör Volkan Demirel’in azmi, futbolcularına kattığı yüksek enerji, Hatay halkının yaralarını sarması için şu süreçte en büyük motivasyon. Hatayspor Başkanvekili Mustafa Özat’la 6 Şubat depremleri sonrası konuşma fırsatı bulmuştum. Trabzonspor galibiyetiyle duygularını ve yaşananları anlatmasını istedim. Özat’ın sözlerini aktarıyorum:
- Çok mutluyuz. Yıkılan bir şehrin sesi olmak ve bunu Türkiye’ye duyurmak güzel. 2-0’da tıpkı şehir gibi umutsuzken maçı 3-2 lehimize çevirmekle şehrin yıkılmadığını gösterdik. Her şey daha güzel olacak.
- En kötü zamanda takıma sahip çıkan ve bizleri bir gün dahi yalnız bırakmayan 40 yıllık Hataylı gibi sahiplenen Volkan Hocamızla ne kadar övünsek azdır. Kendi çalışmaları sonucu oluşturduğu takımın yavaş yavaş ivme kazanması ve ligde ilk 10’a girme hedefine ilerlemiş olması bizleri mutlu ediyor.
- Yönetim kurulu olarak ilk günden beri Volkan Demirel’e inandık, güvendik. Bu inanç ve güvenin boşa çıkmadığını görüyoruz. Trabzon maçı dün de kaldı, şimdi Sivas maçımız var. Deprem bölgesinde yaşayan, hayata tutunan insanlarımızın umudu olmaya devam edeceğiz. Büyük badireler atlattık. Bunları yaşamayan bilmez. Mersin halkına minnettarız. Futbol kamuoyu bizleri sevsin, bizlere elini uzatsın, destek versin. Bizler her zaman sevgi, saygı çerçevesinde bu işte varız.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Sıcak kulis... İşte MHP'nin Soylu planı
- İktidar 'sefalete devam' dedi
- '9500 lirayı geçmeyen...'
- CHP'de 'Büyük Kurultay' tarihi belli oldu
- İktidardan yeni düzenleme
- Gece kulübü işletmecisi silahlı saldırıda öldürüldü
- 'Akıllı olun, adamı öttürürüm'
- 'Sana bana ne oluyor?' demişti
- İşte gençlerin en çok tercih ettiği meslekler!
- Tekstilde 'Zara' krizi!