Hatayspor Başkanvekili Mustafa Özat, Cumhuriyet’e konuştu: Yıkılan şehrin sesi olmak çok güzel

Yayınlanma: 27.09.2023 - 04:00

Güncelleme: 27.09.2023 - 04:00

Kentte yaralar sarıldı mı elbette hayır. Bugün Hatayspor’un çalışacağı ne tesisi ne de stadı var. Antrenmanlarını İstanbul Riva’da yapıyor, maçlarını Mersin’de oynuyor. Teknik direktör Volkan Demirel’in azmi, futbolcularına kattığı yüksek enerji, Hatay halkının yaralarını sarması için şu süreçte en büyük motivasyon. Hatayspor Başkanvekili Mustafa Özat’la 6 Şubat depremleri sonrası konuşma fırsatı bulmuştum. Trabzonspor galibiyetiyle duygularını ve yaşananları anlatmasını istedim. Özat’ın sözlerini aktarıyorum: